春虹建設進軍高雄　推超值住宅也投身公益

從桃園起家的春虹建設機構，看好南部市場，在二代接班後，更是帶領旗下春園建設積極布局， 最新個案「首綻」即是二代接班後進軍高雄立下的第一支旗幟標竿，不僅要打造創新、高CP值的優質住宅，同時也熱心投入地方公益，捐助善款給「鳳山區過埤里弱勢家庭」，期許以企業落實社會關懷，將建設的成果回饋給需要關注的弱勢族群。

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▲ 春虹建設機構在二代接班後，帶領旗下春園建設積極布局南台灣市場，於鳯山推出最新個案「首綻」。（圖／記者陳美嘉攝）

× ▲ 春虹建設機構在二代接班後，帶領旗下春園建設積極布局南台灣市場，於鳯山推出最新個案「首綻」。（圖／記者陳美嘉攝）

春虹建設機構在二代接班後，帶領旗下春園建設積極布局南台灣市場，於鳯山推出的最新個案「首綻」，由特助黃宗元一手規劃，地上15樓、地下2樓，總戶數200戶，規劃2至3房，坪數25.6至35.6坪，全區平面車位，共有汽車160位，機車位240位。擁有「零店面設計、開放式空間、低公設比」的規劃，公共設施包含迎賓LOBBY、信箱區、藝術化寬廣梯廳、健身房、兒童遊戲室、多功能閱覽室、綠化植栽等。