春虹建設進軍高雄 推超值住宅也投身公益
記者陳美嘉／高雄報導
calendar_today2020-12-07 14:40:00
從桃園起家的春虹建設機構，看好南部市場，在二代接班後，更是帶領旗下春園建設積極布局， 最新個案「首綻」即是二代接班後進軍高雄立下的第一支旗幟標竿，不僅要打造創新、高CP值的優質住宅，同時也熱心投入地方公益，捐助善款給「鳳山區過埤里弱勢家庭」，期許以企業落實社會關懷，將建設的成果回饋給需要關注的弱勢族群。
春虹建設機構由董事長黃正園先生創辦，於1992年成立，從桃園起家，至今已創下全省超過一萬兩千戶的銷售實力，公司秉持「建築始終以人的需求為根本」的理念，致力於規畫、設計、施工、售後服務等優良團隊的整合經營，近年來更積極轉型，注入精品宅設計概念，期望能「實現每個人心中對家的藍圖，提供平價而超值的居所」。
春虹建設機構在二代接班後，帶領旗下春園建設積極布局南台灣市場，於鳯山推出的最新個案「首綻」，由特助黃宗元一手規劃，地上15樓、地下2樓，總戶數200戶，規劃2至3房，坪數25.6至35.6坪，全區平面車位，共有汽車160位，機車位240位。擁有「零店面設計、開放式空間、低公設比」的規劃，公共設施包含迎賓LOBBY、信箱區、藝術化寬廣梯廳、健身房、兒童遊戲室、多功能閱覽室、綠化植栽等。