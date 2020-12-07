台積電收514元新天價 台股續創新高收14256.6點漲124點
台積電收514元新天價 台股續創新高收14256.6點漲124點
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-12-07 14:29:13
在晶圓雙雄攜手鴻海上攻之下，台股今（7）日一度大漲174.43點，站上14300點，改寫盤中歷史新高，但隨後獲利了結賣壓出籠，台股漲勢收斂，終場上漲124.16點，收在14256.60點仍改寫收盤新高，單日漲幅0.88%，成交量也放大至3317.38億元。而被稱為台股「護國神山」的台積電盤中股價一度飆至515元天價，市值來到13.35兆元，股價與市值同步再創新高，終場收514元仍創收盤新高，漲幅2.19%，聯電亦大漲5.04%，收盤站上50元大關，鴻海漲幅更超過6%，收在87.9元。
美股4大指數標創新高，亞股今日漲跌互見，韓股漲，日股跌，台股則是開高走高，以14230.0點、上漲97.56點開出後，在晶圓雙雄領軍，加上鴻海助攻下，台股一度站上14300點，盤中最高觸及14306.87點再改寫盤中新高，大漲174.43點，但隨後獲利了結賣壓出籠，漲幅一度回吐剩下9.58點，所幸逢低買盤再度進場，推升台股終場收在14256.60點再創收盤新高，大漲124.16點，單日漲幅0.88%。在類股表現部分，今日傳產類股表現虛弱，電子股強勢上攻，半導體、電子及電腦週邊設備漲幅都有1%以上，其他電子股收盤漲幅更達4.41%，而光電股則是開高走低，一度漲1.82%，最後收跌0.88%，金融保險股也跌0.01%。就個股表現來看，晶圓雙雄的台積電以512元開出，漲1.39%，盤中更攻上515元，市值達13.35兆元，股價與市值再創歷史新高，終場則收在514元仍創收盤新高，市值也來到13.32兆元，單日漲幅2.19%，而聯電收盤亦站上50元大關，單日漲5.04%，鴻海收87.9元，漲幅6.03%。