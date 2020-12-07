性感直播女神力拚全新創作！只為陪伴好友走出憂鬱

在這個人人都能透過自媒體成為名人的時代，還是有很多人懷抱著歌手夢，不斷努力只為一圓發歌夢想，而浪LIVE當家主播彤兒就是這樣的女孩，出眾的外表和傲人的身材令人印象深刻，5歲就開始與鋼琴為伍的她在大學畢業後，也開啟了駐唱人生和音樂創作之路，近來她發行全新單曲《當我放下選擇離開》，讓粉絲們相當期待。

我是廣告 請繼續往下閱讀

由於在平台比賽獲得冠軍，彤兒連續2年都獲得發行單曲的機會，去年推出的《有期而遇》是首次跟知名製作人陳子鴻合作，更是讓陳子鴻老師對才貌雙全的彤兒讚譽有加，而今年陳子鴻老師再度擔任她新曲製作人，2人共同打造了目前最流行的EDM抒情曲風新曲《當我放下選擇離開》，詞曲都由彤兒自己創作，反覆修改無數次，歷時近1年只為了求得最佳作品。

彤兒坦言新歌是在描述身邊一位好友因為感情而得憂鬱症的故事，她希望能藉由這首歌鼓勵她，帶著她離開，走出屬於自己的路，陪她找到自己存在的意義，「學會填滿人生的空白，因為自己的人生應該由自己來上色，生命的色彩要讓自己來豐富，來擁抱未知的未來」。





事實上，彤兒是標準網紅時代的發片代表，早期的明星靠著駐唱，參與各種大型實體歌唱比賽出道，而她則是駐唱、在直播間裡與粉絲分享歌聲及作品，且一播就是3年，期間只要浪LIVE的大小歌唱比賽，或是姊妹平台iM短影的明日巨星歌唱比賽，彤兒總是積極參與，更一舉拿下浪LIVE金曲主播及iM短影明日巨星冠軍的殊榮。（編輯：侯家瑜）

▲彤兒發行新單曲。（圖／彤兒 IG）