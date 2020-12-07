搭車免收「海外刷卡手續費」 Uber宣布：轉為境內公司
搭車免收「海外刷卡手續費」 Uber宣布：轉為境內公司
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-12-07 14:23:04｜update2020-12-07 14:24:09
不少民眾抱怨，搭乘 Uber 刷卡付車資，還須多支付一筆「海外刷卡手續費」，但 Uber 今（ 7 ）日宣布，已於台灣完成商業登記，轉為境內公司提供服務，未來民眾使用 VISA 、 Mastercard 、 JCB 信用卡支付車資，將陸續免收外刷卡手續費，他發卡組織以及電子支付方式也將於後續轉換。
Uber 表示，轉型與多元化計程車隊合作一周年後，改為境內公司提供服務。根據經濟部商業司資料， Uber 在台登記公司名稱為「優步福爾摩沙股份有限公司」，資本總額為 1 百萬元，經營管理顧問業、資料處理服務業、電子資訊供應服務業、第三方支付服務業、仲介服務業等業務。Uber 指出，即日起民眾透過 App 叫車將不會收到電子發票，使用 VISA 、 Mastercard 、 JCB 信用卡支付車資的民眾，將可陸續免收海外刷卡手續費，其他發卡組織以及電子支付方式也將於後續轉換。Uber 台灣總經理楊思祥表示，去年配合交通政策轉型，確立營運合法合規基礎，目前已與 6 大車隊合作提供服務，包含 Q Taxi 、大慶車隊、皇冠大車隊、中華正大車隊、中華衛星車隊及中天車隊，未來會以安全至上的原則，持續引進新產品與服務，為合作車隊夥伴及職業駕駛創造更多、更高的收入機會，也為台灣消費者帶來更多優質的新服務。