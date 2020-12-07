《返校》學妹遭老師體罰怒許願　方芮欣處刑搞瘋她

被譽為「最該受矚目的驚悚台劇里程碑」的《返校》影集，上周播出1、2集， 引起PTT上熱烈討論，其中有場「學妹」劉芸香跟「學姊」方芮欣許願：「我不想再見到她！」結果老師「被搞瘋」的戲碼，驚悚指數滿點到讓網友直呼後勁超強。此外，《返校》播出後，許多觀眾都被飾演全新角色「程文亮」的黃冠智圈粉，導演楊雅喆更是大力讚賞：「黃冠智的演技很生動自然，我非常喜歡！」

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▲劉芸香（左）受到班導師不當管教。（圖 / 公視提供）

× ▲劉芸香（左）受到班導師不當管教。（圖 / 公視提供）

《返校》影集故事橫跨30年，第一集開頭就曝光原作IP中60年代讀書會事件的經典片段，透露翠華中學過往不為人知的禁忌。而90年代的故事則從「學妹」劉芸香和媽媽兩人，來到金鸞鄉展開全新生活開始，個性壓抑的她轉學到翠華中學就讀，發現校園長期受到校規束縛與師長權威壓迫，不但還有體罰與掛鬼牌制度，學校甚至鼓勵學生互相監視、彼此告密，更有學生疑似受不了壓力跳樓自殺，學校第一反應竟是先封鎖消息。

▲方芮欣為在翠華中學徘徊30年的鬼魂。（圖 / 公視提供）

× ▲方芮欣為在翠華中學徘徊30年的鬼魂。（圖 / 公視提供）

網友討論度最高的一場戲，莫過於「學妹」劉芸香轉學到翠華中學後，因擅闖廢棄校舍而開始遭到班導師的不當管教，但老師表現太「顧人怨」，學妹忍不住向「學姊」方芮欣許願：「我不想再見到她！」方學姊有求必應，竟將老師困在荒廢已久的涵翠樓，讓她從門縫隙中看到60年代讀書會事件的回憶畫面，下一秒老師竟被反綁手腳、遭到學姊的惡狠「處刑」，老師見到雙腳折斷的幻覺因而發瘋失魂。