《返校》學妹遭老師體罰怒許願　方芮欣處刑搞瘋她

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《返校》影集故事橫跨30年，第一集開頭就曝光原作IP中60年代讀書會事件的經典片段，透露翠華中學過往不為人知的禁忌。而90年代的故事則從「學妹」劉芸香和媽媽兩人，來到金鸞鄉展開全新生活開始，個性壓抑的她轉學到翠華中學就讀，發現校園長期受到校規束縛與師長權威壓迫，不但還有體罰與掛鬼牌制度，學校甚至鼓勵學生互相監視、彼此告密，更有學生疑似受不了壓力跳樓自殺，學校第一反應竟是先封鎖消息。
網友討論度最高的一場戲，莫過於「學妹」劉芸香轉學到翠華中學後，因擅闖廢棄校舍而開始遭到班導師的不當管教，但老師表現太「顧人怨」，學妹忍不住向「學姊」方芮欣許願：「我不想再見到她！」方學姊有求必應，竟將老師困在荒廢已久的涵翠樓，讓她從門縫隙中看到60年代讀書會事件的回憶畫面，下一秒老師竟被反綁手腳、遭到學姊的惡狠「處刑」，老師見到雙腳折斷的幻覺因而發瘋失魂。
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若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
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