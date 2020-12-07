艋舺青山祭「炮聲轟到凌晨」！民眾投訴0作用 呱吉開罵
艋舺青山祭「炮聲轟到凌晨」！民眾投訴0作用 呱吉開罵
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-07 14:50:33
為期3天的艋舺「青山王祭典」適逢肇基165年慶典，許多外地宗教團體也到萬華共襄盛舉，場面更加盛大，但因活動中噪音、塞車等問題擾民，甚至直到7日凌晨還在燃放煙火，讓不少在地居民火大投訴1999。對此，台北市議員「呱吉」邱威傑也質疑，「為什麼現場那麼多警察和環保局人員，眼見違法情事、違反協調會共識的狀況不斷發生，卻無法制止？」
今年艋舺青山宮適逢建宮165週年，加上重現北港媽祖朝天宮媽祖來訪，讓活動更顯熱鬧。不過呱吉也補充，「從去年就接到針對青山宮夜巡時連夜的鞭炮噪音、違法施放煙火、亂丟菸蒂和垃圾的陳情。當下也要求民政局、市警局、環保局、消防局等相關單位，應該要透過與主辦方事前的協調會」。他也拿出相關法規與10月時環保局的協調會會議紀錄，「台北市各區從晚上十點到隔天早上八點是嚴禁燃放爆竹跟使用擴音設施的。另外，文教區、醫院和學校附近五十公尺也是全日禁止燃放爆竹」。
呱吉補充，這次的青山王夜巡慶典，卻在部分陣頭毫無約束下持續違規，更衍生許多垃圾堆積、隨地便溺的問題，造成許多當地居民及學童上學的痛苦，甚至引起路段壅塞導致通勤民眾也受到影響。呱吉最後也說，希望市府這次務必痛定思痛檢討、拿出魄力、強力果決的執法，同時警察單位也應徹查部分陣頭即被黑道勢力滲透的狀況，並認為，應要求主辦單位按照切結書負責垃圾清運並恢復街道原狀；市府落實相關的協調會共識，於往後審核路權及場地使用時，將今年度的違規狀況納入檢討，才不會在舉行傳統文化活動，反而傷害市民的身心健康。（編輯：潘毅）