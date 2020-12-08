修憲論壇／精彩議程看這裡！政學界與青年就三大議題交鋒

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除了蔡英文外，立法院長游錫堃也將蒞臨現場致詞，前國民黨主席朱立倫則是以「修憲工程如何讓台灣變更好」為題壓軸演講。與談來賓則包括總統府副秘書長李俊俋、民進黨副秘書長林飛帆、時代力量智庫執行長李兆立，以及跨黨派修憲委員會的立法委員陳亭妃、李貴敏、邱顯智、張其祿、陳玉珍與陳柏惟，學者代表分別有台大政治系教授林水波、法學博士許有為、財法所所長羅承宗以及法律系助理教授姚孟昌等人。
此次主題緊扣「年輕世代」，上午場演講將由台灣青年民主協會理事長張育萌揭開「年輕世代縣政藍圖與願景」主題序幕，台灣學生聯合會秘書長陳佑維、台大學生會會長楊子昂、國民黨青年團長陳柏翰等多名青年代表，也將在不同的修憲議題中，與政學界代表彼此激盪出更豐富的修憲火花。
本次論壇一共分為三大主題，分別為「台灣青年需要什麼樣的憲法？從廢考監到憲政體制」、「修憲門檻與立委席次如何調整才是青年要的？」以及「當修憲VS制憲，台灣青年還有什麼其他選擇？」，三場時長約為1小時15分至30分，同時也因應議題不同，《NOWnews今日新聞》特別邀請台大政治系教授林水波、時代力量智庫執行長李兆立及知名評論員鬼才阿水來分別為三場論壇擔任主持人角色。
另外，為使青年能直接面對憲改工程，論壇開放的180個學生名額日前已全數告鑿，《NOWnews今日新聞》亦將在線上提供全程直播，想知道關於修憲論壇的大小事，也可至「NOWnews修憲論壇」網路全新專頁上獲得第一手消息，一同參與討論、發表意見，為台灣的憲法找解方。