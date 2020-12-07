74沿線、高鐵特區推案熱 　最後2字頭快搶進

台灣人購屋，最愛跟著交通建設走。綜觀幾點關鍵熱銷要素，不外乎就是道路系統、軌道交通、購物中心、商圈機能，只要線上銷售中個案具備「宜居」條件，滿足食衣住行育樂，都是買方考量下手的關鍵，倘若「個案表現」有優勢，產品特殊性高，價格親民很合理，最終買家就會下手。以目前房市買氣超旺的台中來看，74號快速道路沿線的太平區，以及台中烏日高鐵特區就是最佳應證，區域內親民2字頭「陞霖太美」與「微笑世界」掀起一波搶買潮。

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全台營建缺工 民憂2021高房價

台中買氣旺，專家表示，建商過去就預言，全台營建缺工，人力需求創12年同期新高，各地都在搶人，加上土地稀缺，成本高已經成既定事實，加上高工資，成本層層堆疊上房價，房價自然不會親民，2021年不僅在供需影響下，未來房價勢必只有更高，所以在此當下低利率時代又能遇上2字頭房價，建議有購屋需求民眾，大可以把握好時機進場。





剛需有增無減 軌道利多唯一首選





疫情影響下，剛性需求增加，識貨買家不少，都懂往交通建設利多區域做選擇。74號快速道路通車後，太平與各區之間交通時間大幅縮短，帶動沿線區域房價，加上台鐵高架化，交通動能強勁，太平區不僅擁有便捷交通機能，樹孝、樹德中山商圈提供完善生活機能，緊鄰一旁的東區，還具備有三井LaLaport大型購物中心開發案，房價補漲上揚。



▲74號快速道路通車後，太平與各區之間交通時間大幅縮短，帶動沿線區域房價。（圖／資料照片）

首購買名牌 2字頭直購「陞霖太美」





台中優質建商總太集團，旗下「陞霖地產」在太平區環中東路三段、立德街推出「陞霖太美」，基地廣達2600坪，延續集團在七期豪宅對建築美學、品質的高標準，規劃2~3房、20~36坪首購產品，稀有大基地，超強品牌力，完善機能，親民2字頭，吸引年輕首購族搶買。





烏日高鐵三鐵共構「微笑世界」 有「軌」票房不敗





中部唯一三鐵共構的台中烏日高鐵特區，地段燙金價值性媲美台北的北車特區、南港與板橋，位於台中核心地段，交通輻射狀四通八達，透過74號快速道路、國道1與3號，往返;大台中多達700萬人次，由於位於交通關鍵點，滿滿商機即將引爆。





高鐵站未來滿是商場、旅店、百貨等建設話題，除了會興建烏日會展中心、社會福利館外，ATT 4 FUN吸引力集團投資20億元預計規劃超過10萬坪購物娛樂商城。此外，目前已經於今年6月完工的有新光傑仕堡大樓，規劃了7700坪複合式商務旅店，另外林新醫院斥資24億元打造烏日分院，而國泰人壽投入31億元規劃專業倉儲與共享物流平台，生活機能將更臻完善，成為台中最時髦的高鐵特區。

▲新光集團投資28億興建傑仕堡大樓，規劃 7700 坪複合式商務旅店，今年6月已完工。（圖／資料照片）

台灣知名麗寶集團旗下建義建設看好台中烏日區發展，推出「微笑世界」，訴求散步10-15鐘就可到高鐵站，正對面兒童公園，總計3000坪綠地，綠覆蓋率高，各式坪數與房型都有，主打20~36坪，1+1房、2+1房、3房產品都有，親民價2字頭，面對未來補漲空間，除了吸引不少首購、首換與置產客搶買，鄰近在中科、台中工業區與精密機械園區就業的菁英，也趁低利率前來選購。



2020房產新勢力：www.starfbs.com