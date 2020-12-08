「千年一遇美女」當上太太！顏值再升級 男星忍不住偷看
「千年一遇美女」當上太太！顏值再升級 男星忍不住偷看
記者陳雅蘭/綜合報導
calendar_today2020-12-08 08:00:00
日本「千年一遇美少女」橋本環奈加入《新解釋．三國志》團隊，展現超強「顏藝」演技，片中飾演諸葛亮的悍妻「黃夫人」。對於參演感想，橋本環奈表示：「福田導演跟我說要拍《三國志》並邀我參演時，我以為終於能以『認真的表情』在福田團隊的作品中登場，所以直到拍攝前一天我都相當緊張。」也因為她是眾所周知的美女，主演之一的大泉洋還特地在休息時間，刻意跑去打招呼。
花絮中，橋本環奈面對飾演「孔明」的室剛時忍不住笑場，她說：「笑點低的我有很多與室剛前輩對戲的場景，一直很擔心會不小心笑出來，因為就算笑場也不算NG，導演反而會說OK，真的都會被剪進正片中！雖然我很緊張，但也拍得非常開心。」 飾演「劉備」的大泉洋在戲中並無和橋本環奈直接對戲的場面，但他卻在休息時間去找橋本環奈打招呼，還吐露真心說：「想說至少要去看一下橋本環奈！」被導演吐槽是去「鑑賞」美少女。
《新解釋．三國志》將於12月11日同步日本在台上映，演員小栗旬、大泉洋、室剛、賀來賢人、岩田剛典等人，會在前一晚（10日）舉辦國際首映會、與台灣觀眾連線互動，欲參加者可下載「MAGIC HOUR」APP登記，詳情請至車庫娛樂臉書查詢。