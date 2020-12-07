NBA／遭George批評沒調整 Rivers：每個人都該承擔責任
NBA／遭George批評沒調整 Rivers：每個人都該承擔責任
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-07 15:57:12
洛杉磯快艇球星Paul George日前在採訪時表示，自己在前東家並未被正確的使用，而此話一出也引起軒然大波。今天當事人、現任費城76人主帥Doc Rivers認為，每個人都應該為上一季的失利承擔責任，而自己也絕非沒有調整。
George說，自己在上個球季被教練團當成是Ray Allen和J.J. Redick這些定點射手來使用，不過這並不是他熟悉的比賽節奏，他想要打更多擋拆，用更多手段來進行進攻，也坦言在Rivers執教下打得很艱難。不過George的說法很快被「打臉」，因為《The Ringer》立刻拿出上一季的數據和他之前的賽季做對比，發現他在快艇時期打得擋拆比例，已經是生涯新高，並非如他所說都在當定點射手。
而今天Rivers被問到George的批評時，他表示自己沒有什麼想說的，「Tyronn Lue上季是我的助教，我們的執教風格不會有太大的不同，所以他最好就覺得我沒調整。我們輸了比賽，我認為每個人都該承擔責任。很顯然教練團應該要做得更好，球員也是，我言盡於此。」George上賽季場均可以攻下21.5分、5.7個籃板和3.9次助攻，三分球命中率達到41.2%。不過，到了季後賽的13場比賽中，他的投籃命中率僅有39.8%，三分球命中率為33.3%。