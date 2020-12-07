明倫社宅租金高問題未解 柯文哲球丟中央：制定統一標準
明倫社宅租金高問題未解 柯文哲球丟中央：制定統一標準
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-07 15:20:23
明倫社宅日前開放招租，不過其中44坪三房型的租金，每月高達40500元引發各界議論。對此台北市長柯文哲今天（7日）上午接受媒體訪問時，以租金制定的問題向中央政府喊話，表示有在蓋社會住宅的有地方政府也有中央政府，應當請中央政府制訂出全國一制的租金標準，讓全台灣的社會住宅都有一定的計算機制。
柯文哲表示，目前在蓋社會住宅除了地方政府以外，還有中央政府的內政部管的這個叫住都中心，「我也覺得說如果在台北市，有台北市政府蓋的社會住宅，也有中央政府蓋的社會住宅，那不應該兩個社會住宅有不同的收費。」柯文哲喔，「所以像這種爭議，我都覺得是這樣，你與其在講台北市政府的定價問題，那不如請中央出來制定一個全國統一的收費標準，難道說社會住宅在台北市新北市甚至在台南市，他有不同的計算基準嗎？既然是這樣，我倒是呼籲中央出來制定一個全國統一的標準」。柯文哲強調，台北市政府現階段的概念，就是強調社會住宅的帳目「不可以混在一起計算」。「對於都發局來講，我蓋這些東西，用住宅基金去做，要自負盈虧，但是住進去裡面要給多少租金補貼，那是由社會局去決定，這樣兩邊的帳目就各自去處理。」柯文哲說，「所以住在裡面他固然有租金的要求，可是你要知道你住在裡面，你還是可以去申請分級租金補貼，按照你的戶數按照你的收入，有不同的租金補貼」。柯文哲直言，如果只有很少的人可以抽到社會住宅，這個叫政府在辦樂透，因為只有少數人抽到他可以賺很多錢，「但是台北市在設計的時候我們是這樣，我們的社會住宅保證比市價八五折更低，所以我們也不是在營利機關，我們還是有抑制房價的功能。」柯文哲說，「因為保證比市價八五折更低，當然低多少這可以討論，有時候到85有時候到80，有時候更低的狀況下，保證比85更低」。