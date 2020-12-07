萊豬之後換核食？侯友宜：先解決萊豬標示問題
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-12-07 15:34:16｜update2020-12-07 15:35:02
在美國萊豬引發高度爭議之後，日本東北地區的核食是否引進台灣，也將成為未來朝野攻防的重點﹔新北市長侯友宜表示，萊豬的問題還沒有解決，又要談到核食是否進來，應該先把萊豬的標示做好，才是最迫切的。
侯友宜表示，現在最重要的還是萊豬的標示，沒有辦法讓民眾一目了然，不能只標原產地，要標有沒有萊豬，讓民眾看得清楚﹔侯友宜說，蔡英文總統不是說過了嗎，讓民眾很清楚選擇吃或不吃，沒有標示清楚要民眾如何選擇，還有很多的萊豬問題都沒有解決，現在又要談到核食是否進來。侯友宜指出，民眾對萊豬有疑慮，對政府能不能把關食安充滿著不確定感與不信任感，核食又要進來，「核食到底有沒有安全？能不能確保它的食安，我相信民眾心中還是有很多他的疑慮，我們先把萊豬做好吧，這部分才是我們現在最迫切的。」侯友宜強調，核食如果沒有辦法做到安全無虞，請記得萊豬給我們的經驗，嚴格把關才是最重要的，確保民眾食用無虞的食品是政府的責任，政府有權力讓民眾免於恐懼，免於健康風險的責任，政府要扛起責任，全民一起來監督。