客庄券消費達1.3億 客委會：是否有第二波仍待評估
客庄券消費達1.3億 客委會：是否有第二波仍待評估
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-07 16:23:04
為因應疫情衝擊，客家委員會日前推出總值高達1.32億的浪漫客庄旅遊電子券，每份800元、共28萬份，提供民眾在指定店家消費使用。客委會主委楊長鎮今日出席內政委員會指出，共有4073家商店登記成為客庄券的合作店家，截至11月底，累計消費17萬人次，金額已達1億3000多萬元，預估客庄券帶來的經濟效益是10到15億元。對於是否推出第二波客庄券，他表示，這部分有待行政院統籌評估，若行政院推出新一波振興計畫，客委會一定會參與。
新冠肺炎疫情嚴重衝擊客庄觀光與經濟，由客委會編列預算推出的客庄券，自8月1日起上路，使用期限至12月31日，而總計至上個月底，消費金額為1億3536萬多元，已超過客委會原先編列的預算，不少朝野立委對於接下來經費是否足夠提出疑問。對此，楊長鎮回應，將以移緩濟急的方式處理超出的經費。他表示，客委會今年停止許多出國、南向駐村活動，將這些獎補助科目挪移補上預算沒有問題。根據去年秋冬旅遊券使用率的5到6成推估，約有同樣比例的中籤民眾會使用客庄券消費，不過楊長鎮指出，因下半年爆發國旅報復性出遊潮，這次客庄券使用熱烈，他預料，最後一個月使用量還會急遽成長，達到高峰。
對於客庄券使小商家受惠，較大型的宴客餐廳仍然受疫情影響，未見明顯好轉，客委會12月舉辦「2020客家小炒全國爭霸賽」活動，希望能活絡客庄大型餐廳的商機，刺激消費，並使用Line推廣店家訊息鼓勵民眾使用客庄券。
楊長鎮表示，依照觀光局估算，參加國旅的民眾一天的花費約為2000到2200元，而使用客庄券的情形多為一人帶兩人，以使用人數20萬來推估，創造的經濟效益是10到15億元。新聞來源為Newtalk 新頭殼