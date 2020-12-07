嘉義縣電音三太子文化季　12日水上鄉創意登場

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縣議會副議長陳怡岳表示，起源於朴子市的電音三太子，已成為嘉義縣最具代表的「符號」，只要提到電音三太子，就一定會想到朴子，連續舉辦11年的太子文化季今年再度走出朴子市，耶誕節前夕將結合環保教育在水上鄉推出祈福點燈晚會，教育國人重視資源回收分類和環境維護重要性。
翁章梁表示每年太子文化季都吸引無數人潮湧入嘉義縣，今年移師到水上鄉公所廣場舉辦，三太子COSPLAY英雄會更是廣徵天下英雄來飆創意，配合相應的服飾、道具和情節，演出自己心中三太子的角色，將傳統陣頭文化注入新巧思，形塑宗教文化觀光潮。
劉敬祥表示，12月12日當天的晚會，將有三太子現場體驗、文化解說、煙火秀，也有搖滾樂團、創意陣頭等專業團體的演出，還有花枝丸、古早味粉圓、豆花等地方傳統小吃，觀眾看熱鬧，還可走訪商圈逛農特產品，吃美食，主辦單位還準備好一部「電動機車」好禮相送，有吃有玩還有大獎。
被譽稱為全台最漂亮的廟會禮生「糖糖」，今天也出席太子文化季宣傳擔任代言人，與縣長翁章梁共同預告12日晚上節目精彩可期，翁章梁強調「嘉義優鮮」代表嘉義縣最優最鮮的農漁牧產品，「電音三太子」更是嘉義縣最具代表性的「符號」，結合電音和三太子的舞步節奏既創新又新奇，已成為宗教文化一環，歡迎大家12日晚上來水上相逗陣。