不能沒品過的台灣味 天仁茗茶細說茶與它們的產地
生活中心/綜合報導
calendar_today2020-12-07 17:00:00
今年（2020）受疫情影響而無法出國度假，但相信大家卻多了更多的機會，好好認識我們長期生活的寶島台灣。台灣的地形、氣候創造了許多令人歎為觀止的美景、美食，以及世界聞名的台灣茶，就在我們享受國旅，走訪台灣各地之餘，不妨好好一邊走踏，一邊重新認識、品嚐台灣各種好茶。
把目光移到以日出、櫻花、小火車還有茶葉享譽國際的「阿里山」。高山茶園沿著阿里山公路綿延展開；峻峭山峰、茶園、原始森林、飄渺雲霧交織出如仙境般的美景，到阿里山觀光必賞的景致「阿里山烏龍茶」茶湯金黃蜜綠，香氣悠揚帶著花香，甘甜醇厚中有高山清靈的韻味，是台灣最具名氣的高山烏龍茶。來到日月潭，除了可以搭船遊湖外，還可以親身體驗被CNN譽為「全球十大最美自行車道」，來場浪漫的自行車環湖之旅，感受水天一色的極致美景。玩累了，不妨來看看魚池鄉日月潭大葉種紅茶，當地無論氣候條件與地理環境非常適合生長。其中最具盛名的台茶18號「紅玉紅茶」就是結合強勁的台灣野生茶樹，與渾厚的緬甸大葉種研發而成，葉形呈條索狀，茶湯清澈亮紅，滋味甘潤濃醇，其散發天然肉桂及薄荷香氣是一大特色。
說到三峽老街，為台灣少數完整且具歷史價值之傳統街區，走在老街就好像進入時光隧道，相連不斷的紅磚拱廊、古色古香的建築，令人油然而生思古情懷，流連忘返。台灣綠茶產地集中在三峽一帶，「碧螺春綠茶」是屬於不發酵之綠茶，採摘新長出之嫩芽製成，茶葉葉質柔軟、芽心肥壯帶著翠綠的色澤，有別於日本綠茶的蒸菁，台灣綠茶以炒菁帶有獨特豆香為其特色。3款台灣特有好茶，飄香於台灣三處知名景點，串聯了當地特色、文化，讓人喝進的不只是茶，更帶有滿滿的人文與念想，而想一次品嚐台灣各地好茶，全省天仁茗茶提供多種茶品，可讓愛茶者細細品嚐，找出自己的台灣味，近來適逢67周年慶，該品牌祭出滿2000送200，還有眾多好茶優惠，優惠只到2020/12/14可至官網一尋道地茶香。
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