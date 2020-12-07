不能沒品過的台灣味　天仁茗茶細說茶與它們的產地

今年（2020）受疫情影響而無法出國度假，但相信大家卻多了更多的機會，好好認識我們長期生活的寶島台灣。台灣的地形、氣候創造了許多令人歎為觀止的美景、美食，以及世界聞名的台灣茶，就在我們享受國旅，走訪台灣各地之餘，不妨好好一邊走踏，一邊重新認識、品嚐台灣各種好茶。

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把目光移到以日出、櫻花、小火車還有茶葉享譽國際的「阿里山」。高山茶園沿著阿里山公路綿延展開；峻峭山峰、茶園、原始森林、飄渺雲霧交織出如仙境般的美景，到阿里山觀光必賞的景致「阿里山烏龍茶」茶湯金黃蜜綠，香氣悠揚帶著花香，甘甜醇厚中有高山清靈的韻味，是台灣最具名氣的高山烏龍茶。

▲「阿里山烏龍茶」茶湯金黃蜜綠，香氣悠揚帶著花香。 （圖／品牌提供）

▲台茶18號「紅玉紅茶」茶湯清澈亮紅，滋味甘潤濃醇。 （圖／品牌提供）