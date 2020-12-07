台日國民美食聯手！咖哩豬肉蛋起司吐司限時開賣

日本美食總是受到台灣國民喜愛，其中日式咖哩更是擁有歷久不衰的超高人氣，看準台灣一年有5.6億的咖哩塊商機，台北人氣早餐店宣布與知名日本咖哩品牌合作，今（7）日起至20日限定推出「咖哩豬肉蛋起司」三明治，搶攻早餐市場。

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咖哩是日本的國民美食，也是台灣人都喜愛的料理之一，根據統計，台灣一年有5.6億的咖哩塊商機，其中最受歡迎的就屬來自日本好侍食品的「佛蒙特咖哩」，這次台北人氣早餐品牌真芳特別與好侍食品合作，推出「咖哩豬肉蛋起司」限定口味三明治，售價80元，咖哩餡使用蘋果泥與蜂蜜，味道清甜甘口，搭配手工國產豬肉排，用簡單家常的國民口味，賦予早餐不同選擇。

人氣早餐業者以招牌炭烤吐司與古早味蛋餅征服台北人的胃，除了持續展店，更積極與各品牌合作，為早餐創造出新火花，來自日本的百年品牌「HOUSE好侍食品」，為全球最大咖哩塊品牌，獨創研發出不會辣的佛蒙特咖哩，成為台灣市占率第一的咖哩品牌，因此業者特別與該品牌聯名，研發新產品，今日開賣。

業者指出，咖哩豬肉蛋起司是選用手工製的國產豬肉排，搭配以炭火烘烤的特製吐司，肉排煎烤後佐以鹹香的切達起司，最後再淋上經典佛蒙特風味咖哩醬，香氣四溢、濃郁順口的家常滋味與酥軟的吐司激盪出美味饗宴，一早就能吃下滿滿療癒感，此款聯名的三明治，在7至20日於4家門市限量供應。