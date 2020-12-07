中捷運何日再通車？盧秀燕：北捷先提出安全無虞的方案

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議員何敏誠、曾朝榮要求，定期會結束後馬上加臨時會，要求台北市長柯文哲率北捷局來議會報告，並質疑中捷到底出了什麼問題一直說不清楚，到底擔心什麼，要說清楚。
林德宇議員指出，市府原本規劃試營運30天，卻在第6天因列車連接器軸心斷裂意外被迫中止，他要求市府未來重啟營運後不要壓縮試營運的時間，至少還是要有兩週到一個月的時間做試營運。
議員江肇國則認為，針對11月21日當中午，第17號列車軸心斷裂，市府與中捷還繼續營運到晚上收班，讓客暴露在危險中，要求市長究責。國民黨議員陳政顯、李中等人也指出，再啟動試營運前應開臨時會，目前北捷對中捷僅點交未移交，此時如果中捷介入主導，屆時責任如何歸屬？
對此，盧秀燕表示，市府把關中捷「安全」，先前北捷局的說明未讓中市府滿意，因此市府退回報告，並要求再提出系統性檢測結果及解決方案；目前等北捷局提出原因與有效的解決方案，因此現在還不是復駛的決策點。
交通局長葉昭甫說，北捷局昨日安排台北市長柯文哲視察台中捷運，針對此次中捷連結器軸心斷裂一事，柯市長於聽取報告後表示北捷局會負責，並催促川崎重工加速提出原因與改善報告，北捷局會從設計、材料、製造、安裝等部分一一審視。
葉昭甫進一步指出，柯市長已承諾，川崎重工向北捷局提出確認報告後，將安排北捷局至台中說明與報告，通車日期必須建立在「安全無虞」條件之上，後續必須等檢測報告出來，再討論通車日程。