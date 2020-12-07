移工國外報告是否可信　侯友宜要中央審慎思考

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侯友宜強調，他還是希望能夠入境普篩，與14天居家檢疫同時進行嚴格落實把關，如果14天沒有辦法抓到確診個案，再讓確診者出去的話，國門管控就會出現漏洞，現在入境大概每天1千多人，一定有能力可以做到普篩，「國外很多的檢測報告跟國內其實落差蠻大的，大家一定阻絕於境外，入境14天居家檢疫再加上普篩，我們必須要嚴格去執行」。
侯友宜認為，外勞的部分跟入境是一樣的道理，所以外勞進來集中檢疫14天之後，還有7天的健康自主管理，要求外勞回到雇主的環境裡面，在飲食、住宿和衛浴使用要分別時段，並且跟原有的外籍勞工分開，這7天做到位，再加上戴口罩、勤洗手、量體溫，用3道把關的方式嚴格執行，從入境居家檢疫再自主健康管理，落實管理才能到位。
侯友宜提醒，新北市所辦的大型活動一定要戴起口罩、自主量體溫以外，也會在現場做好把關，希望活動在確保防疫無虞下進行，這也是新北一直努力的方向。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。