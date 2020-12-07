「嘉義優鮮」品牌　首次參展台北國際食品展

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「嘉義優鮮」品牌　首次參展台北國際食品展

記者邱嘉琪、任禮清/嘉義報導

calendar_today2020-12-07 18:10:00

嘉縣品牌保證參展台北食品展
▲嘉義縣政府首次參展台北國際食品展搶先曝光即將參展的高品質農特產品，縣長翁章梁率領 18 家「嘉義優鮮」在地優質農廠商及設計舞蹈挑戰贈送禮品包。（圖／記者任禮清攝 2020.12.07）
嘉義縣政府今年首次參展台北國際食品展，將於12月17日到 20 日在台北南港展覽館登場，縣長翁章梁率領 18 家在地優質農企業廠商及農民團體，7 日搶先曝光即將參展的高品質農特產品，特別設計「嘉義優鮮 CHALLENGE 舞蹈」大挑戰，挑戰成功者可獲得限量嘉義優鮮禮品包。
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縣府農業處精心規劃以嘉義優鮮品牌產品北上參展，展出特產有榮獲 2020 台灣精品咖啡頭等獎的阿里山咖啡、享譽國際的阿里山高山茶，以及堅持產地直銷，來自十大神農得主精心照料採生態養殖的金目鱸、虱目魚等豐富水產，現場還有糕餅、花生、產銷履歷米酒、鵪鶉蛋、加工品等產品，要推薦給全台的專業買家及消費者。
▲嘉義縣政府今年首次參展台北國際食品展，縣長翁章梁對18
▲嘉義縣政府今年首次參展台北國際食品展，縣長翁章梁對18 家參展的「嘉義優鮮」高品質農特產品極具信心。（圖／記者任禮清攝 2020.12.07）
翁章梁強調「嘉義優鮮」是嘉義縣為農特產品建立的金字招牌，由縣府為消費者把關、遴選出優質、新鮮安全的農特產品，仿冒者可能吃上官司，縣府未來將持續推動品牌經營及行銷，拓展國內外行銷通路及參加大型展覽，展現嘉義縣的農業實力，不僅要在臺灣占有一席之地，更要進軍國際。
縣府7日搶先曝光即將參展的高品質農特產品，將率領 18 家廠商前進台北國際食品展，一同為「嘉義優鮮」品牌努力，展期期間每天都有精彩的優質產品及廠商推介，為回饋消費者，舞台活動時間特別設計「嘉義優鮮 CHALLENGE 舞蹈」大挑戰，挑戰成功者可獲得限量嘉義優鮮禮品包，包括 「義興嘉釀古早味蔭油」、「弘家馨蛋捲」及「尤加利阿里山冷泡茶清香綠茶、蜜香紅茶、高山茶體驗組」，超級豐富的禮品大方送。
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