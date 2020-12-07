「嘉義優鮮」品牌　首次參展台北國際食品展

嘉義縣政府今年首次參展台北國際食品展，將於12月17日到 20 日在台北南港展覽館登場，縣長翁章梁率領 18 家在地優質農企業廠商及農民團體，7 日搶先曝光即將參展的高品質農特產品，特別設計「嘉義優鮮 CHALLENGE 舞蹈」大挑戰，挑戰成功者可獲得限量嘉義優鮮禮品包。

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縣府農業處精心規劃以嘉義優鮮品牌產品北上參展，展出特產有榮獲 2020 台灣精品咖啡頭等獎的阿里山咖啡、享譽國際的阿里山高山茶，以及堅持產地直銷，來自十大神農得主精心照料採生態養殖的金目鱸、虱目魚等豐富水產，現場還有糕餅、花生、產銷履歷米酒、鵪鶉蛋、加工品等產品，要推薦給全台的專業買家及消費者。

▲嘉義縣政府今年首次參展台北國際食品展，縣長翁章梁對18 家參展的「嘉義優鮮」高品質農特產品極具信心。（圖／記者任禮清攝 2020.12.07）

翁章梁強調「嘉義優鮮」是嘉義縣為農特產品建立的金字招牌，由縣府為消費者把關、遴選出優質、新鮮安全的農特產品，仿冒者可能吃上官司，縣府未來將持續推動品牌經營及行銷，拓展國內外行銷通路及參加大型展覽，展現嘉義縣的農業實力，不僅要在臺灣占有一席之地，更要進軍國際。

縣府7日搶先曝光即將參展的高品質農特產品，將率領 18 家廠商前進台北國際食品展，一同為「嘉義優鮮」品牌努力，展期期間每天都有精彩的優質產品及廠商推介，為回饋消費者，舞台活動時間特別設計「嘉義優鮮 CHALLENGE 舞蹈」大挑戰，挑戰成功者可獲得限量嘉義優鮮禮品包，包括 「義興嘉釀古早味蔭油」、「弘家馨蛋捲」及「尤加利阿里山冷泡茶清香綠茶、蜜香紅茶、高山茶體驗組」，超級豐富的禮品大方送。