快訊／央行出手重打「炒房」！祭出4大措施限制貸款成數

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快訊／央行出手重打「炒房」！祭出4大措施限制貸款成數

編輯林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-12-07 16:45:38｜update2020-12-07 17:19:18

楊金龍
▲中央銀行總裁楊金龍7日罕見召開記者會，說明調整央行不動產貸款針對性審慎措施。（圖／中央銀行記者會直播）
中央銀行於今（7）日臨時在下午4時30分召開記者會，並由央行總裁楊金龍親自主持。楊金龍表示，中央銀行常務理事會決議調整本行不動產貸款針對性審慎措施，以促進金融穩定及健全銀行業務，防範銀行信用資源過度流向不動產貸款，並將名稱修正為「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，自12月8日開始生效，四大調整整理如下：
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(一) 新增全國公司法人購置住宅貸款限制：第1戶貸款最高貸款成數為6成；第2戶(含)以上貸款，最高貸款成數為5成，均無寬限期。
(二) 新增全國自然人第3戶(含)以上購置住宅貸款限制：最高貸款成數為6成，無寬限期。

(三) 新增借款人購買都市計畫劃定之住宅區及商業區土地貸款限制：應檢附具體興建計畫，最高貸款成數為6.5成，並保留其中1成俟動工興建後始得撥貸。

(四) 新增餘屋貸款限制：最高貸款成數為5成。

楊金龍指出，由於全球經濟不確定性仍高，主要經濟體持續維持寬鬆貨幣政策之資金外溢效應，銀行過度集中不動產授信，將影響信用資源配置，不利生產事業實質投資；銀行購置住宅貸款及建築貸款成長走高，本年10月底銀行不動產貸款占總放款比重為35.9%，接近歷史高點之37.9%；自然人多筆購屋貸款及公司法人購屋貸款續增，部分案件有貸款成數偏高、貸款利率偏低，以及寬限期過長等現象；且購地貸款部分借款人利用銀行資金進行養地、囤房；餘屋貸款亦有授信條件過於寬鬆等現象，最後楊金龍說，央行近期邀請主要銀行座談，進行道德勸說，並派員實地查核，另通函金融機構，持續強化不動產授信風險控管；惟鑒於各金融機構授信規範寬嚴不一，難以達成執行成效；因此，宜訂定一致性規範，以利其遵循。

另外，楊金龍說，本次針對性審慎措施，僅規範高風險貸款戶，並不影響首購及換屋等絕大多數實質需求貸款案件。金融機構辦理不動產抵押貸款應確實遵循本項貸款規定，本行將加強相關金融業務檢查。
同時政府刻正戮力推動「健全房地產市場方案」，本項貸款規定係落實該方案之「信用資源有效配置及合理運用」有關貸款差別授信之要求。央行將與各部會通力合作，努力達成政策目標，俾利房地產市場健全發展，並將持續關注房地產市場發展、檢視本項貸款規定之執行成效，適時妥適調整相關措施，以維持金融穩定。
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