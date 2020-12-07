穿著時空膠囊孵化　澎湖種苗場成功復育300隻狗鯊寶寶

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狗鯊學名為「斑竹狗鮫」，跟鯊魚一樣屬於軟骨魚類，身上有斑紋，常在珊瑚礁岩或石縫中棲息﹔斑竹狗鮫的繁殖方式為卵生，牠們卵叫做卵鞘，外型奇特呈深褐色豆莢狀，狗鯊寶寶有如搭乘「時空膠囊」般降生地球；由於每個卵鞘都是最獨特的設計，通常一個受精卵只能孵出一隻狗鯊寶寶。
每年的5-10月是狗鯊的繁殖產卵期，狗鯊一般喜愛棲息於沿海礁砂混合且海藻繁生的海床，牠的行動緩慢，主要是以底棲無脊椎動物及小魚為食，在印度、斯里蘭卡、新加坡、泰國、越南、印尼、臺灣、澎湖、菲律賓及日本等海域可見到其蹤影。
據澎湖七美地區的漁民表示，2、30年前常會看到狗鯊在珊瑚礁海床出沒，但因為大陸突然傳出中醫研究報告指出，狗鯊具有益氣滋陰、補虛壯腰、行水化痰的功效，加上科學家發現在所有動物中，鯊魚是唯一不會生癌的動物，因此體型小又容易捕獲的狗鯊，就成為大陸漁船到澎湖海域的目標魚種，而遭到對岸漁民的濫捕。
水產種苗繁殖場表示，狗鯊屬於鯊魚中體型比較小的物種，因此適度的繁殖復育並不會破壞生態界的平衡，如果民眾對其有興趣，可以到場內來一場生態小旅行，看看狗鯊寶寶的可愛模樣，種種珊瑚、手作海藻明信片，感受一下澎湖特有的海島魅力。