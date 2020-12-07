嗨翻南台灣　高雄電競嘉年華11日登場

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嗨翻南台灣　高雄電競嘉年華11日登場

記者蔡佳宏、張文晃/高雄報導

calendar_today2020-12-07 17:30:00

▲2020高雄電競嘉年華將在12月11日至13日於高雄電競館及鯨魚堤岸熱鬧登場。（圖／記者張文晃攝,2020.12.07）
▲2020高雄電競嘉年華將在12月11日至13日於高雄電競館及鯨魚堤岸熱鬧登場。（圖／記者張文晃攝,2020.12.07）
高雄市政府運動發展局、教育局、經濟發展局、青年局、毒品防制局共同主辦的2020高雄電競嘉年華，今（7）日舉行啟動記者會，宣告歲末全國最大電競盛會將在本周末火熱登場。
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2020年由於新冠肺炎疫情肆虐造成許多大型活動宣告停辦或延宕，所幸中央與各地方政府同心協力和民間一同努力控制疫情，加上高雄市政府對於電競產業關心，除了致力於人工智慧物聯網新創園區的成立、與企業聯手建構電競產業鏈，更與當地學校展開深度合作更培育更多產業人才，建立健全的產、官、學合一環境，並結合流行音樂、動漫等文化產業吸引遊客活化地方觀光，因此才創造舉行高雄電競嘉年華這場玩家盛宴的契機。
▲高雄電競嘉年華邀請玩家在一同SHOW
▲高雄電競嘉年華邀請玩家在一同SHOW YOUR POWER展現玩家的熱情。（圖／記者張文晃攝,2020.12.07）
2020高雄電競嘉年華將在12月11日到13日於高雄電競館及鯨魚堤岸熱鬧登場12月11日以直播主培訓營打頭陣，緊接登場的是全台最大的校園電競賽事-《英雄聯盟》第一銀行LSC第四屆校園聯賽的精彩對戰；12日為近日最夯的《特戰英豪》校際盃南區決賽，在這場決賽將選出南區最強代表校隊；13日則是真人即時籃球競技手遊《灌籃高手 SLAM DUNK》高雄電競嘉年華盃公開賽，帶給玩家不輸給NBA的熱血賽事，連續三天的豐富賽事讓玩家目不轉睛。

除了精采絕倫的賽事以外，於鯨魚堤岸周邊更有結合科技、遊戲、電競、娛樂、教育及美食的潮流主題市集，有來自Acer、南瓜虛擬科技的高科技體感遊戲體驗、多家知名電競硬體廠商AOC、PHILIPS、HyperX的設備火力比拚，網銀國際將帶來台灣自研TPS大作《CODE2040》遊戲展示，華義國際則端出韓國熱門漫畫改編遊戲《靈魂方舟》。

▲高市運動發展局長侯尊堯宣告，歲末全國最大電競盛會將在周末火熱登場。（圖／記者張文晃攝,2020.12.07）
▲高市運動發展局長侯尊堯宣告，歲末全國最大電競盛會將在周末火熱登場。（圖／記者張文晃攝,2020.12.07）
市集有許多間設有電競相關科系專班的高中職、大專院校擺設攤位，展現近年來頗有成績的台灣電競教育，另外也有許多風格餐飲與趣味小品，從台灣在地到國際美食通通有，台灣知名職業電競隊伍閃電狼與電狼娛樂也將設攤與粉絲同樂，邀請所有市民朋友共同來參加，享受這個最潮的電競嘉年華。

本次記者會除了向大家公布豐富的活動內容以外，現場更曝光了活動形象短片，影片中展現電競產業的各種面向，從遊戲體驗、電競賽事、設備硬體到轉播技術無一不包，最後陳其邁市長更喊出，「SHOW YOUR POWER！再現雄光！」揭示了高雄電競嘉年華的核心精神，氣勢相當磅礡。
高雄電競嘉年華將在12月11日至13日一連三天在高雄電競館盛大登場，高市府邀請玩家在歲末一同SHOW YOUR POWER展現玩家的熱情，一起嗨翻南台灣！
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