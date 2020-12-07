中天假處分遭駁回 蔡衍明：司法是防止獨裁最後關卡
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-12-07 16:49:59
11月18日NCC決議中天新聞台不予換照，中天電視旋即向台北高等行政法院聲請假處分自救。不過，台北高等行政法院今（7）日駁回假處分聲請，除中天電視表示將提起抗告外，旺旺集團董事長蔡衍明今日稍早也在臉書發文，表示司法應是防止獨裁最後關卡，並呼籲全民支持司法、做司法後盾。
蔡衍明下午以「全民應做司法的後盾」為題，在臉書發文。他指出，司法是公平正義的最後一道防線，也是防止獨裁的最後一道關卡！他認為，這次的假處分駁回裁定，突破了司法這道防線與關卡，難道中華民國從今天起走入獨裁政府？蔡衍明表示，對於假處分駁回裁定，他感到非常痛心與失望！痛心的是，中天新聞每一位同仁的尊嚴與未來，以及他們該何去何從的茫然！失望的是，所謂司法、行政與立法三權分立的中華民國，今天民進黨政府已實質掌控行政與立法二權，如今，司法若不能實現公平正義、保護人民的權利，將是中華民國的悲哀！蔡衍明指出，他深刻期望司法應扛起制衡行政與立法的責任，否則台灣的大獨裁政府時代就要來臨了！他並呼籲全民一起來支持司法，做司法的後盾！最後，他表示，「天祐中華民國的自由與民主！司法加油！」