中台灣治理平台　議員批藍營縣市長聯誼會

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江肇國痛批，縣市數量增加，可是提案量卻不增反減，顯見各縣市興致缺缺，也完全喪失了「中台灣區域治理平台」成立宗旨，甚至今年度開會內容是「反萊豬」，根本已淪為國民黨縣市長的聯誼平台。
江肇國表示，林佳龍市府時期雖僅有4縣市，但跨越黨派且達成多項實績，包含中彰投食物銀行、公車延駛到苗栗苑裡、南投草屯，是擁有具體作為與實績的中台灣區域治理平台；而盧市府所籌組的充其量只是國民黨聯誼會，其開會決議所要執行的內容也多為各縣市政府各局處內所編列活動經費，這樣的聯誼會應該由縣市長自己掏腰包付錢即可，不應該花費人民的納稅錢，江肇國主張應當刪除該項預算。
研考會主委吳皇昇表示，這是為深化跨域合作、厚實城市發展能量所做的努力，由於盧市長就任後相當著重鄰近縣市的合作，研考會特別調整明年度區域治理預算，邀請產、官、學界之代表共商中部區域的未來發展。
吳皇昇說，根據統計，市府各局處於104-107年支應平台業務經費共9千8百多萬元，平均一年平台業務經費約支出2千4百萬元；而盧市長就任後，108年用於平台的業務經費是1千2百萬元，支出經費縮減了一半。從數據顯示可以了解，盧秀燕市長上任後擴大合作縣市，預算未因此驟升，反而因為聚焦「空污環保、經濟發展、交通建設、觀光旅遊、農產行銷」等五大面向，讓預算獲得更有效的運用、合作更為深化。