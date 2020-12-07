網紅以「戰8男」片為傲！推薦米砂導AV題材：會更有爆點

橫綱凱咪擁有傲人的F級雙峰，前陣子因發表「網美賣淫說」走紅的她，瞬間成為網紅界的話題人物，先前橫綱凱咪在Youtube頻道上傳一支「9P汁男大爆射期間限定」影片，原來是她接到情色平台的邀請，要她擔任AV導演，而有「老溼姬」封號、曾因孫安佐墮胎事件爆紅的米砂，前陣子也宣布進軍AV界，橫綱凱咪日前就在IG上點出自己與米砂執導AV的不同之處。

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橫綱凱咪透露看完AV達人一劍浣春秋評比自己與米砂的影片後，強調自己的作品比較有誠意，同時給予米砂評價：「主要的原因是米砂的劇情太過『女生視角』導片，有太多感覺出戲的劇情，但我們都知道是劇情，所以在過程中沒有畫面的衝擊感，畢竟看AV還是以男性觀眾為大眾，再加上女生想要的AV一定不會是男生所想的，所以與其說米砂導AV，不如說米砂導的是女性角度的AV偶像劇，再加上男優有露臉這點，也會讓觀眾有一種劇情感。」

接著橫綱凱咪表示自己「9P汁男」的題材新穎，在台灣尚未有人拍過，透露在拍這支影片時，身邊有一個對AV很有研究的經紀人，所以可以在她創作時，給很多以男性角度為出發點的思維，也建議米砂下次拍片要先思考台灣男性觀眾會埋單的劇情，最後還意有所指地說：「也許將自己與安x的事件改編成AV，還會更有新聞爆點。」（編輯：侯家瑜）

▲橫綱凱咪點岀自己與米砂執導的AV不同之處。（圖／橫綱凱咪IG）