昨現身MAMA！請夏確診前「碰面TWICE」　宋仲基BTS陷危機

韓星請夏今（7日）確診新型冠狀病毒肺炎，稍早韓媒報導TWICE成員SANA最近有與請夏碰面，全員與「JYP娛樂」工作人員立即接受2019新型冠狀病毒（COVID-19）篩檢。她們昨出席MAMA音樂盛會，演藝圈大咖BTS、宋仲基皆出席，雖然她們篩檢結果未出爐，仍令外界擔憂。 我是廣告 請繼續往下閱讀 請夏因為與確診新冠肺炎患者接觸，今宣布確診；稍早「JYP娛樂」證實，旗下TWICE成員SANA近期有與請夏碰面，以防萬一全員與相關工作人員下午立即進行篩檢，今後也會加強防疫措施，藝人的檢測結果預計明天出爐。TWICE昨才出席MAMA，雖然上台領獎時有戴口罩，但因出席藝人眾多，風險難定令全網擔憂。▲▼TWICE昨出席MAMA，發表感言有乖乖戴口罩。（圖／CJ ENM提供）▲▼宋仲基（上圖起）BTS等大咖昨都現身MAMA。（圖／CJ ENM提供）※【NOWnews 今日新聞】提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。