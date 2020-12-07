昨現身MAMA！請夏確診前「碰面TWICE」　宋仲基BTS陷危機

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昨現身MAMA！請夏確診前「碰面TWICE」　宋仲基BTS陷危機

記者陳雅蘭/綜合報導

calendar_today2020-12-07 17:28:26

▲請夏（左）確診新冠肺炎前，曾與TWICE成員SANA碰面。（圖／資料照、CJ ENM提供）
▲請夏（左）確診新冠肺炎前，曾與TWICE成員SANA碰面。（圖／資料照、CJ ENM提供）
韓星請夏今（7日）確診新型冠狀病毒肺炎，稍早韓媒報導TWICE成員SANA最近有與請夏碰面，全員與「JYP娛樂」工作人員立即接受2019新型冠狀病毒（COVID-19）篩檢。她們昨出席MAMA音樂盛會，演藝圈大咖BTS、宋仲基皆出席，雖然她們篩檢結果未出爐，仍令外界擔憂。
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請夏因為與確診新冠肺炎患者接觸，今宣布確診；稍早「JYP娛樂」證實，旗下TWICE成員SANA近期有與請夏碰面，以防萬一全員與相關工作人員下午立即進行篩檢，今後也會加強防疫措施，藝人的檢測結果預計明天出爐。
TWICE昨才出席MAMA，雖然上台領獎時有戴口罩，但因出席藝人眾多，風險難定令全網擔憂。
▲▼TWICE也帶來精彩表演。（圖／CJ
▲▼TWICE昨出席MAMA，發表感言有乖乖戴口罩。（圖／CJ ENM提供）
▲▼TWICE（上圖起）、BTS、SEVENTEEN、GOT7等人上台皆戴口罩。（圖／CJ
▲MAMA
▲▼宋仲基（上圖起）BTS等大咖昨都現身MAMA。（圖／CJ ENM提供）
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