央行打炒房！投資客「挫列等」 專家：房價短線有壓
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-12-07 17:21:28
中央銀行在今（7）天下午臨時召開記者會，由央行總裁楊金龍親自主持，會中宣布了打房四大調整政策，並且從明天開始生效。
四大調整包括，1.新增全國公司法人購置住宅貸款限制：第1戶貸款最高貸款成數為6成；第2戶(含)以上貸款，最高貸款成數為5成，均無寬限期。2.新增全國自然人第3戶(含)以上購置住宅貸款限制：最高貸款成數為6成，無寬限期。3.新增借款人購買都市計畫劃定之住宅區及商業區土地貸款限制，最高貸款成數為6.5成。4. 新增餘屋貸款限制：最高貸款成數為5成。住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出 ，央行此次全面不分區域選擇性信用管制，針對餘屋僅有五成貸款、建築貸款六五成，且降低個人第三戶以上貸款成數與取消寬限期，而公司戶更在第一戶就開始管制，本次作法在央行理監事會之前特別召開記者會宣布，作法相當罕見，可見近期炒房亂象已經受到重視。
徐佳馨提到，從過去經驗來看，選擇性信用管制影響所及，初期對國內房屋成交量將會有所影響，主流產品價格也很難暴漲，楊金龍的打炒房策略，將會對中小型投資客與建商產生壓力。觀察國內房價，自疫情爆發以來不降反升，徐佳馨透露，國內房價狀況，除了雙北地區以外，幾乎房價都漲到了歷史高點，這回楊金龍社的四支箭，對國內房價將有持穩效果，買房建議上，徐提到，不要多戶持有且建議個人戶多於公司持有。