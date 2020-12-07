特企／帶民眾前進未來　用科技跨界助攻

109資訊月於12月6日畫下圓滿的句點，尤以，全球疫情肆虐的當下，台灣仍穩步向前，如期舉辦這一年一度的資通訊盛會，讓民眾可以關注資通訊發展的軌跡，感受與體驗新科技應用，也共同見證科技跨界助攻於各領域的新契機。

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主題館：前進未來 5G新時代

主題館以「前進未來．5G新時代」為策展主軸，以行動通訊發展的科普內容為開端，透過歷代手機博物館陳列，並介紹1G-5G的技術演進，吸引不少新世代的年輕人駐足，趁機理解２０年前的行動通訊樣貌。而中華電信本次更是展示了最新的５Ｇ應用，智慧空中無人機巡檢、智慧農業、AR智慧眼鏡等，也是民眾爭相排隊體驗的熱門項目。





臺灣教育科技展 用科技讓教育不停歇





今年教育科技展的主軸為疫情蔓延下的科技應用，現場呈現了多元且豐富的教學演示及設備展出，也帶動了大批教育相關人士到場參觀，彼此互相觀摩，共同探討未來的教育藍圖，副總統賴清德（5）日下午親赴展場參觀後更表示，國內因為疫情沒有太過嚴重，但台灣在遠距教學的建置仍持續耕耘，許多學校和業界都已建立很好的遠距教學系統，並勉勵，在教育科技應用的這塊領域，臺灣已具備厚實的基礎，不僅國人可以透過遠距教學系統，讓學習機會更多、學習無國界，而在軟硬體整合的輸出海外，也充滿無限潛力。





科技助攻神隊友、國家組隊、一路相挺！





行政院長蘇貞昌（2）日出席109年資訊月開幕典禮時表示，疫情的衝擊下，資訊月不僅順利於台北開幕，之後更一路巡迴至高雄，這是產業、政府乃至全民共同努力下的成果，在未來，期盼大家繼續攜手，讓台灣愈來愈美麗、愈來愈有力。





今年的智慧國家館，讓民眾真正感受到，我們是如何運用科技、運用政府開放資料，激勵新創、鼓舞原創；交通部觀光局首次參展，呈現２８種科技扶植觀光產業的創新點子，並於展期最後一天舉辦ＰＩＴＣＨ大獎賽，首獎百萬元獎勵得主是犀動智能團隊，作品是《小犀管家 - 飯店AI語音智能化SaaS平台》，顯見政府在後疫情時代，持續的善用科技與各領域產業持續對話，這些都將是台灣未來的希望與最堅強的火力展現。





爺奶零距離 科技樂忘齡





每年持續規劃的樂齡科技館，今年關心年長者的上網安全，邀請Line及Facebook現場推廣數位當責及數位公民計畫，讓樂齡族不只重視科技產品，更重視數位素養。此外，國立中央大學、航見科技與台北市電腦公會特別發表「智慧居家照護無人機系統」，實際演出無人機利用於室內照護的應用。此系統導入多項創新技術及應用，包括室內無人機監護、自組性多跳點網路傳輸、光學影像跌倒偵測、穿戴式生理資訊收集、緊急事件警示和群組即時訊息推播等服務功能，一同守護樂齡。





首屆ITM VR競技錦標賽 熱血開打





資訊月超前部署，推動「新現代五項運動」，從反應力這個項目為主軸，與VAR LIVE合辦《資訊月VR競技錦標賽》，藉由擬真刺激的射擊，讓民眾體驗真正全身動起來的VR競技遊戲，享受結合視覺沈浸的過癮遊戲氛圍，來自台灣各地的參賽隊伍，經過地區預賽脫穎而出的8支隊伍，在12/5經過緊張激烈的對戰後，最終由《FMT幸福IN快閃》奪得首屆總冠軍殊榮！

精彩的展會，當然不能只在台北展出啦，12/11-14資訊月將移師至台中國際展覽館、12/17-21南紡世貿展覽中心、12/25-28高雄國際會議中心，請大家一起來共襄盛舉。