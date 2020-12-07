何建華被依違反國安法起訴 黃捷：還家人清白
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-12-07 18:30:00
中華婦女聯合會理事長何建華、秘書包克明，涉嫌收受中國國安單位至少40萬元在台為統戰組織做事，遭台北地檢署依違反國安法起訴，曾被指母親在中國大陸賣茶葉的高雄市議員黃捷今（7）日指出，身為當事者，對於這種有系統的滲透行為，實在感到不寒而慄。
黃捷表示，檢調查出何建華獲統促黨提名不分區立委後，招待陸配到中國旅遊，涉嫌賄選；2020年總統大選期間，抹黑總統學歷造假，試圖大肆宣揚不實消息，影響台灣的選情，更誇張的是還受中國統戰部指示，在台蒐集法輪功成員資訊、舉報教授台獨，還蒐集自己與家人的資料，胡亂指控母親在中國做生意，極盡抹黑之能事。黃捷強調，而相關假新聞出來後，馬上受到親中電視台、親中民代、名嘴不加查證就大肆宣傳，身為當事者，對於這種有系統的滲透行為，實在感到不寒而慄，根本就是在分化台灣人，意圖摧毀台灣民主，所幸檢調還家人清白。黃捷認為，面對中共統戰，我們隨時都要有所警覺，除了強化媒體識讀能力，辨識敵國的輿論攻擊外，對於旺中、統促黨這種背後有中國資金挹注的統戰機器，政府與人民都要主動出擊、抵制，台灣民主得來不易，絕對不能被惡意滿滿的中共極權政府所摧毀！