中天換照假處分遭駁回 柯文哲反問女記者：再來要去哪？
中天換照假處分遭駁回 柯文哲反問女記者：再來要去哪？
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-07 17:52:24
國家通訊傳播委員會（NCC）日前針對中天新聞台換照案，以七比零的懸殊比例，否決中天電視台換照一事。中天方面也向高等法院聲請假處分，暫緩新聞台停播，而高等法院今天（7日）下午裁定結果出爐，確定駁回中天的假處分聲請。台北市長柯文哲今天下午前往議會拜會民政委員會時，也被記者詢問對於裁定的看法，不過柯文哲並未正面回應，僅反問提問的中天女記者「我比較關心妳再來要去哪裡？」
國家通訊傳播委員會（NCC）日前針對中天新聞台換照案，最終以七比零的懸殊比例，否決了中天電視台換照一案。也因此這個月11日，中天新聞台即將停止播送。對此中天方面也向高等法院聲請假處分，暫緩「換照不通過」一案，並得以繼續經營電視台。而高等法院今天（7日）下午裁定結果出爐，確定駁回中天的假處分聲請。柯文哲今天下午前往台北市議會民政委員會拜會時，也被記者問到中天假處分聲請遭駁回一事。對此柯文哲並未正面回應，僅面對提問的中天新聞台記者表示「我比較關心妳再來要去哪裡？」而會後面對中天記者追問時，也顧左右而言他，表示「妳下一步要去哪裡？我很關心妳失業！」