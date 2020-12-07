彰化果菜市場交通易打結 將加設號誌調節車輛分流
記者葉靜美/彰化報導
calendar_today2020-12-07 18:20:00
彰化交流道南下閘道匯入台19線及果菜市場環和路口路段複雜，經常發生交通壅塞及車禍頻傳，縣議員温芝樺等人多次邀請相關權責單位現場進行會勘，希望能改善現場交通用路環境，今（7）日邀集相關單位再次會勘，決議由果菜市場協助出入口管制，並加設交通號誌燈來調節車輛分流。
果菜市場週邊交通改善一案，5月時經高工局委請顧問公司辦理用路動線相關規劃後，9月攜改善規畫設計圖說至果菜市場拜訪理事主席進行細部設計探討，11月12日公路總局第二區第二養護工程處彰化工務段再次召開跨單位協調改善會議，修正設計圖，但因案涉縣府及警察局權責，全案再次委請顧問公司模擬計算最佳變換紅綠燈號誌通行時間後，今日再次現場會勘，進行辦理後續實際交通改善工程。温芝樺表示，本案交通道路涉及單位繁多，這次公路總局彰化工務段扛起肩膀，委請顧問公司推動該區域交通動線改善調整計畫，自己在議會也有提案，今天特別邀請提案聯署人也非常關心此議題的李寶銀議員、陳銌銌共同會勘，督促縣府及警察局共同來辦理交通動線的改善工程，感謝相關民眾表達該區用路需求，讓中央及地方政府有機會因應地方聲音，辦理改善。
公路總局彰化工務段指出，非單一路口問題，需作區域交通的通盤檢討，已進行車流調查，並邀集國道高速公路局、彰化縣政府、彰化市公所等相關單位，通力合作，以解決該路口交通問題，目前彰化縣政府於環河路對接部分，規劃辦理大埔截水溝拓寬工程，所以該路口交通改善難以局限於一個路口來辦理，就該區域作通盤檢討，方能解決交通問題，今日先達成設置果菜市場出入口號誌，後續期藉由跨機關合作，讓該區域交通更順暢，行車更安全。彰化縣警察局交通警察隊長林世明提到，今日會勘結論，依照議員建議及公路總局彰化工務段之研究報告辦理，盡速先設置果菜市場出入口號誌，運行後若有需調整再行調整。