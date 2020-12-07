名家論壇》單厚之／中天下架成定局，民進黨贏了嗎？

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在 NCC 否決中天續照之前，媒體圈跟市場一直傳言與新潮流關係深厚《寰宇》最可能拿下 52 台的頻道。但中天下架之後，49~56 的新聞台頻段只剩下 T 台一家偏藍，其餘各台多半都被認為是偏綠，如果 52 台又由一個親綠的新聞台進駐，勢必進一步分食綠營電視台的收視率跟收益。
今年由於因為受到疫情的影響，廣告商紛紛節約行銷、廣告預算，各家新聞台今年的營運都比去年大幅下滑；從 49 到 54 的各家新聞台，多半不希望再讓《寰宇》進入 52 台，分食市場大餅。也因此，陳耀祥才會提議讓公廣集團進駐，以減少新聞台的反彈。
但順了姑意，難免逆了嫂意。從 4X~5X 的頻道，是新聞台的蛋黃區，定頻在這區段的新聞台，都要付錢給系統業者才能維持目前的頻道。而《華視新聞資訊台》不僅新聞記者的組數偏低、產製新聞的能量遠低於一般新聞台的水準，很難填滿每天近 20 小時的時段，也絕對付不出讓系統業者願意吞忍的「上架費」。
而陳耀祥之所以敢公然、直接的「建議」系統業者，就是因為 NCC 對於系統業者上架、定頻有最終的准駁之權。最極端的狀況，NCC 可以否決系統業者的每一個定頻的提案，直到系統業者妥協為止。所以在陳耀祥公然表態之後，電子媒體內就盛傳，最終 52 台大概就是給華視了。
但52台是系統業者口中的肥肉，系統業者怎肯輕易妥協。陳耀祥的話一出，仍有系統業者申請將《寰宇》移頻到 52，甚至還有業者申請把《 CNN 》移到 52 台，擺明就是將陳耀祥一軍，依照陳耀祥所言公共性、專業等等的標準，CNN 哪一點會輸給華視？
系統業者最壞的打算是，寧可申請讓 52 台「空頻」，也不可能免費送給華視，所以至今沒有任何系統台申請將《華視新聞資訊台》移頻，讓 NCC 連下手協商的空間都沒有。
眼見系統業者不願屈服，NCC 日前又主動宣布，民眾如果認為缺頻導致權益受損，可以要求無條件解約。但讓中天下架的是 NCC，不讓其他台上架的也是 NCC，民眾要怪、要罵也是指著 NCC 罵，對系統業者的壓力並不大。
況且，會因 52 台缺頻而剪線的是多半是死忠的韓粉或中天粉，在 NCC 決定之後，系統台根本無法提供中天的新聞，系統台如果指望靠華視留住中天的觀眾，那才真是異想天開。
NCC 否決中天換照至今不到一個月，中天的 YT 訂閱戶已經突破 155 萬，高居所有電視台之冠。中天原本在網路上的佈局、用戶數都落後三立、東森、TVBS 等台，卻因為 NCC 的緣故，在短時間內能夠超越領先者。
少了 52 台的執照，中天新聞在收益上或許會大幅萎縮，但數位移動的能力跟影響力，其實是有增無減。以網路為載體之後，不再受限於 NCC，不管言論尺度、廣告、置入，都比電視台更加海闊天空。
反觀偏綠的頻道光譜，52 台看樣子短期之內不會有定論，準備新進的《寰宇》、《鏡電視》鎖定的是 49 台附近的頻道，即便最終能夠順利定頻在 47、48，也未必能如預想中的改變觀眾使用遙控器的習慣，真的成功分得一杯羹。
逼得中天另闢蹊徑、T 台承接絕大多數的淺藍觀眾，而親綠的電視台影響力被稀釋、獲利能力下降，NCC 自己還搞壞跟系統台的關係。這筆政治帳，怎麼算都不聰明。
●作者：單厚之／資深媒體人
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