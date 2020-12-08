錦雯演于子育婆婆崩潰　吐露當年心聲

喜劇《廢財闖天關》梁舒涵、陳慕義、錦雯在劇裡演活最「ㄎㄧㄤ」一家人，梁舒涵飾演「超MAN」女漢子，甚至不計形象搞笑，而夫妻檔錦雯和陳慕義從劇裡鬥嘴鬥到劇外，一開始兩人在台詞中穿插英文單字對戲，玩到後來覺得可以使用在戲中，意外產生搞笑的效果，也常笑翻現場的工作人員。

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▲《廢財闖天關》梁舒涵（右起）、陳慕義、錦雯在劇裡演活最「ㄎㄧㄤ」一家人。（圖 / 三立提供）

× ▲《廢財闖天關》梁舒涵（右起）、陳慕義、錦雯在劇裡演活最「ㄎㄧㄤ」一家人。（圖 / 三立提供）

在劇中飾演梁舒涵媽媽的錦雯，是個超ㄎㄧㄤ、喜歡說英文的歐巴桑，梁舒涵形容她是有著「櫻桃小丸子媽媽的外表，花媽的內心」的樂天媽媽，錦雯其實從前很抗拒演媽媽，她表示自己心裡的那道檻過不去，害怕就此被定型，還曾演過于子育的婆婆，當時錦雯心想「我比她年輕，為什麼我要演她的媽媽？」在學校也總是被老師派演「媽媽」，有次她忍不住大聲說：「可不可以不要再找我演媽媽了！」反而被老師罵說：「妳現在這個年紀、這個狀態，本來就適合演媽媽，而且媽媽也有很多種。」因為這樣，她有陣子的心理壓力和狀態不是很好，但後來自己想開，慢慢調適心態，現在則是抱持正面態度，開心自信的歡迎大家來找她演歐巴桑。

▲梁舒涵（左）在家像公主。（圖 / 三立提供）

× ▲梁舒涵（左）在家像公主。（圖 / 三立提供）

梁舒涵的角色最挑戰的地方是要裝MAN的大聲講話，「我本身講話其實都是小小聲的，而且個性也很柔軟，很少大聲罵人。」私下的她，個性像男生一樣大而化之，生活卻跟公主一樣，每天三餐爸媽都會問她要吃什麼，要煮給她吃，哥哥、弟弟也是對她特別禮讓，家裡辛苦的事都輪不到她，是名副其實的掌上明珠。