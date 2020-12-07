韓國鬆綁限制成「防疫破口」　首爾新增病例6週飆升13倍

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羅聖雄指出，若不徹底落實防疫措施，單日新增確診病例後可能超過 1 千例，進而演變成「全國大流行」。目前感染不單是地區性、暫時性，而是在全韓國範圍內持續傳播，當局決定從 8 日 0 時起將首都圈和其他地區的防疫響應級別分別上調至 2.5 級和 2 級，為期三周。昨（ 7 ）日，首爾市政府宣佈上調防疫級別，室內國、高中暫停實體課程改為線上授課，並且首次取消 1953 年以來的除夕敲鐘活動。
韓國週一（ 7 ）新增的確診病例中，約 580 例為社區感染案例，首都圈佔新增病例逾 7 成（ 422 例）。首爾市統計數據顯示，自 10 月鬆綁防疫 6 周後，單日新增病例急升高 13 倍，鬆綁首週（ 10 月 18 日至 24 日）平均單日新增病例為 17 例，直至上週（ 11 月 29 日至 12 月 5 日）平均單日新增 221.9 例。
韓國總統府青瓦台表示，文在寅下令擴大追蹤疫調以及篩檢能量，包括公務員、軍人和警察，以在本周內開始實地追蹤工作，增設夜間和假日期間檢測點，並建立大規模檢測設施。
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