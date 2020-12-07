韓國鬆綁限制成「防疫破口」　首爾新增病例6週飆升13倍

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韓國鬆綁限制成「防疫破口」　首爾新增病例6週飆升13倍

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-12-07 18:41:19｜update2020-12-07 18:43:17

南韓/韓國/新冠肺炎/疫情/病毒
▲韓國近期爆發秋冬季節的第三波新型冠狀病毒疫情。首爾市統計，自從10月防疫措施放寬，單日新增病例飆高13倍。（圖／美聯社／達志影像）
韓國新型冠狀病毒（ COVID-19 ）第三波疫情加劇，今（ 7 ）日境內再通報新增 615 例確診，連續 2 天單日新增確診病例逾 600 例。韓國政府統計，自 10 月疫情趨緩，社交距離限制措施級別下調至 1 級以來，首都首爾市單日新增確診病例猛增至 13 倍。韓國總統文在寅敦促政府，動員所有人手加強篩檢、追蹤疫情感染途徑。
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韓聯社》報導，韓國中央防疫對策本部（ KCDC ）第一副本部長羅聖雄今日表示，目前韓國 COVID-19 感染基數為 1.23 ，確診患者不斷增加，預測本週單日新增確診病例將達到 550 至 750 例，下週恐怕會突破 900 例，目前韓國正面臨 COVID-19 疫情發生以來最大的危機。
羅聖雄指出，若不徹底落實防疫措施，單日新增確診病例後可能超過 1 千例，進而演變成「全國大流行」。目前感染不單是地區性、暫時性，而是在全韓國範圍內持續傳播，當局決定從 8 日 0 時起將首都圈和其他地區的防疫響應級別分別上調至 2.5 級和 2 級，為期三周。昨（ 7 ）日，首爾市政府宣佈上調防疫級別，室內國、高中暫停實體課程改為線上授課，並且首次取消 1953  年以來的除夕敲鐘活動。

韓國週一（ 7 ）新增的確診病例中，約 580 例為社區感染案例，首都圈佔新增病例逾 7 成（ 422 例）。首爾市統計數據顯示，自 10 月鬆綁防疫 6 周後，單日新增病例急升高 13 倍，鬆綁首週（ 10  月 18 日至 24 日）平均單日新增病例為 17 例，直至上週（ 11 月 29 日至 12 月 5 日）平均單日新增 221.9 例。

韓國總統府青瓦台表示，文在寅下令擴大追蹤疫調以及篩檢能量，包括公務員、軍人和警察，以在本周內開始實地追蹤工作，增設夜間和假日期間檢測點，並建立大規模檢測設施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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