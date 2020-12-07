影／高成數房屋貸款越來越多！楊金龍：取平均數予以控管

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央行業務局長蕭翠玲補充表示，目前在於屋貸款的規範是5%，但在調查後發現30幾家銀行的平均數為5.5%，甚至有些高成數可能來到8%，這些太高的部分都應該要予以控管。
而這次央行睽違十年出手打房，楊金龍說，這次選擇性信用管制和上一次不太一樣，過去都是一波一波，但是這一次是我們就直接把這些積屋在第一次就推出去，且沒有特定地區，另外我們還加上了餘屋貸款，不過楊金龍強調，整體考量為滾動式檢討，來看是否有需要強化的部分，未來也可能會有第二波的管制措施。他也說，自然人需要在第三戶以上才有限制，因此這四大修正並不會對首購及換屋族造成影響。
楊金龍進一步表示，我們有過先前的經驗，也希望房地產不要一次飆漲的太高，否則對建商、銀行、消費者都不好，滾動式檢討希望可以讓房價達到溫和地逐漸成長，因為過去幾年也是有一個循環，一波上去了大概幾年時間就會慢慢地下來。而在資金的部分，由於現在全球態勢下，美中貿易衝突、新冠肺炎影響，全球央行現在都採行更寬鬆的貨幣政策，加上台商的資金回流，這些都是屬於讓市場資金非常充沛的原因。
至於為何無預警臨時召開記者會，楊金龍說明，這本來就是在理事會中會來提出，但是為了呼應外界的期待，央行在經過周延的討論之後，一致通過，並配合行政院推出健全房地產市場的方案，就儘速將規範推出來。