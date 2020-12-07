朱利安尼確診發文正恢復恢復 川普讚：最偉大的紐約市長
朱利安尼確診發文正恢復恢復 川普讚：最偉大的紐約市長
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-07 19:00:15
川普的私人律師朱利安尼（ Rudy Giuliani ）6 日傳出確診新型冠狀病毒（ COVID-19 ），今日（ 7 ）他透過個人推特發文表示自己正在快速康復，將會儘速追上工作進度，感謝他的朋友、粉絲為他祈禱和祝福。同時朱利安尼也轉發川普的推特「史上最棒的紐約市長，同時也正在調查選舉舞弊。（朱利安尼）確診了『中國病毒』（ China Virus ）」。
綜合美媒報導，總統川普早前在 10 月初因為不遵守防疫規定而確診，雖然在專業醫療團隊的照護下，迅速恢復，但他和「白宮感染群組」仍然飽受外界批評。今年 76 歲的前紐約市長朱利安尼，也是 COVID-19 的重症高風險群。據報導，朱利安尼已經前往華盛頓的喬治敦大學梅德斯塔醫院（ Medstar Georgetown University Hospital ）接受治療。朱利安尼的兒子安德魯（ Andrew Giuliani ）同樣在白宮工作，早前病毒檢測也呈現陽性。安德魯也透過推特表示，父親正在休息，在接受很棒的醫療照護後感覺很好，感謝所有朋友的關心，同時轉發總統川普祝福朱利安尼早日康復的推文。目前，外界尚未得知朱利安尼的病況。
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