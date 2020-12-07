台南好YOUNG耶誕跨年重磅卡司 林宥嘉瘦子八三夭齊開唱
台南好YOUNG耶誕跨年重磅卡司 林宥嘉瘦子八三夭齊開唱
記者林怡孜/台南報導
calendar_today2020-12-07 21:10:00
今年台南的耶誕跨年活動整體場次數量以及藝人總數為全國第一，全台參與跨年晚會的藝人幾乎全囊括﹔台南市長黃偉哲今（7）日偕同荷蘭美聲歌手馬丁霍肯斯夫婦親自出席站台，公布最新一波超強卡司陣容。12月26日的「搖滾嘻哈夜」將有迷幻王子林宥嘉、嘻哈型男瘦子E.SO、嘻哈R&B新聲代高爾宣，以及搖滾團體八三夭等人氣歌手，齊聚台南市政府西側廣場開唱。
來自荷蘭的達人秀冠軍馬丁霍肯斯（Martin Hurkens）今年不畏疫情已連續兩年來台，以及英國熱播電視劇「唐頓莊園」的主題曲演唱者、古典與流行跨界歌手李美潔（Mary-Jess Leaverland），還有台灣美聲歌手王若琳都將參與12月18日的「爵士樂無限」演唱會與國家交響樂團合作演出。至於12月31日跨年夜當晚的表演卡司，黃偉哲則說賣個關子要給民眾驚喜，他語帶玄機請大家期待。黃偉哲表示，今年的台南耶誕跨年演唱會系列活動，結合了流行、嘻哈、搖滾、爵士以及古典的多樣化音樂饗宴，期能滿足所有樂迷敲碗許願的心聲，也讓大家感受到市府團隊推陳出新誠意十足的節目規劃，歡迎大家來台南玩樂跨年，一起告別2020，迎接2021的到來。
今日記者會中，黃偉哲準備了會有蘭花的瓷盤和粉紅色茶具送給馬丁及夫人，馬丁特地用中文說「謝謝」，他表示台南是個美麗的城市，他很高興能再度回到這裡為民眾獻唱，共度聖誕佳節。黃偉哲也特別感謝今年度贊助耶誕跨年系列活動的企業，讓市府團隊化不可能為可能，在有限的經費預算中，辦出全國場次最多、邀請藝人最多、場次分布最廣、又有多位外籍藝人參與的活動。黃偉哲也溫馨提醒大家，配合中央公布的「因應秋冬COVID-19疫情防治專案」，請民眾活動前到網站填寫實聯制資訊（https://forms.gle/qggS5qGM4VtZwufA8），並戴口罩保障自己與他人安全。