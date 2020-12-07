二歲女童吞下兩枚一元硬幣　醫師10分鐘解除危急

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當天值班的腸胃科醫師王威迪與媽媽討論評估後，採取較有挑戰性但能快速解決問題的方法「胃鏡夾除術」，短短10分鐘立馬解除危急警報，幼童終於不再哭鬧而得以舒服喘息，同時也緩解媽媽的焦慮。
依一般傳統，腸胃科醫師會慣性以進入手術房，將小孩全身麻醉，必要時加氣管插管，再行胃鏡檢查，取出硬幣。但小孩須承擔麻醉藥的風險，氣管插管有時亦會造成氣管受傷，而且一般準備好麻醉到取出異物須一個小時以上的時間，當過長的準備時間，有時硬幣進入小腸便無法用胃鏡取出。
但膽大心細的王威迪醫師決定用極具挑戰，但對幼童相對安全的方式處理，所以選擇了先用浴巾將小孩四肢包裹住，由媽媽將小朋友抱在胸前，這樣一來不須麻醉，且因為是小朋友是坐姿，也降低小朋友嗆咳的機會。短短10分鐘馬上解決問題。
王威迪醫師提醒家有幼童的家長，六個月到三歲的嬰幼兒，因為喜歡拿到東西就往嘴巴裡面塞，因此特別容易誤食異物，最常見的異物是硬幣(有的是一元，有的是五元)，千萬要將硬幣收到小孩拿不到的地方，其它異物如玩具、魚刺、雞骨、鈕扣電池、磁鐵、別針等，都有小寶貝吞食卡住的案例。王醫師叮嚀家長，發現幼童誤吞異物時，記得趕緊送急診室由專業醫師評估可行的處理方式，千萬別在家自行設法延誤就醫。