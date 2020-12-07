《俗女2》新角色曝光！謝盈萱拍戲壓力大　怒比導演中指

《俗女養成記2》正如火如荼於台南拍攝當中，今（7）日舉辦媒體見面會，導演嚴藝文、陳長綸，以及原班人馬謝盈萱、藍葦華、宋偉恩、于子育、陳竹昇現身，同時曝光一位全新角色由楊銘威飾演，至於是什麼角色他僅透露，是謝盈萱工作夥伴、吃貨一枚，只要拍戲他前一天都不敢吃東西，因為劇中不斷在吃，他也顛覆上一個《我的婆婆怎麼那麼可愛》中蘇秉仁頹廢形象，連嚴藝文都笑說：「他第一次發現自己可以這麼帥啦！」

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▲楊銘威加入《俗女養成記2》陣容。（圖 / 華視提供）

× ▲楊銘威加入《俗女養成記2》陣容。（圖 / 華視提供）

嚴藝文透露會選楊銘威是因為看中他在《我的婆婆》中喜劇節奏不一樣，看到他的表演就滿想跟他合作的，「約談也很開心，沒什麼包袱。」但楊銘威表示，還等待確認選角的過程中，有一段時間都沒有消息，「想說是不是沒有了」，嚴藝文解釋，新加入的角色很難選，畢竟第一季大家有默契在，猶豫很久才決定由楊銘威出演，選角相當謹慎，拍戲到現在楊銘威也坦言「等待是值得的！」

▲謝盈萱（左）在片場比嚴藝文中指。（圖 / 華視提供）

× ▲謝盈萱（左）在片場比嚴藝文中指。（圖 / 華視提供）

第二季講述謝盈萱飾演的陳嘉玲回到台南展開新生活，喜劇成分比第一季重，也更多討論女性部分。謝盈萱、嚴藝文再度合作，嚴藝文也爆料有時候拍戲進度比較快，會提前把謝盈萱叫起床來片場，而謝盈萱一到片場就會大喊「嚴藝文在哪裡！」並且送上中指一隻，嚴藝文則會回翻她白眼，由此可見兩人的好交情。

▲謝盈萱（前排右一）拍《俗女養成記2》很耗體力。（圖 / 華視提供）

× ▲謝盈萱（前排右一）拍《俗女養成記2》很耗體力。（圖 / 華視提供）

除了原本第一季陳嘉玲的老家主場景外，第二季劇組也砸300萬元老屋翻新，打造陳嘉玲新家，一磚一瓦建造，屋內的陳設也特別用心，導演嚴藝文與陳長綸有信心帶給觀眾全新的場景感受。謝盈萱坦言拍這部戲很消耗體力，已經進入她拍戲最累排行榜前3名，「累但快樂，第二季想要走出新的東西、新的變化。」而宋偉恩飾演陳嘉玲的弟弟，在第二季中戲分加重，他表示劇中很多情緒轉折壓力很大，還瘦了4公斤，這角色對他而言是一大挑戰。

▲陳嘉玲新家模樣。（圖 / 華視提供）