質疑開放美豬 陳以信：民進黨用送的
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-07 20:59:27
國民黨立法委員陳以信今(7日)晚間於臉書放上4日院會質詢行政院長蘇貞昌片段指出，過去馬政府時期開放美牛，「至少換到免簽、TIFA復談」，蔡政府開放美豬到底換回來什麼，並指「國民黨用換的」、「民進黨用送的」。
陳以信表示，當日行政院總質詢問蘇貞昌，「開放瘦肉精美豬到底換回來什麼東西」，陳以信指出，拜登日前於《紐約時報》專訪稱「不會有新的貿易協定」，陳以信質疑，「到底台灣怎麼跟他簽BTA（雙邊貿易協定）和FTA（自由貿易協定）呢？」蘇貞昌對此回應，陳以信若能一起努力，放掉政黨立場，「人家會更給你誇讚」。陳以信接著提到，過去馬政府時期開放美牛換到免簽與TIFA復談，並要求蘇揆回應TIFA可能復談時程，蘇貞昌則表示，「原來你們都用換的」，蘇貞昌強調，現在要讓所有國家看到台灣政府展現的誠意，且有能力來解除各國之間的疑慮，「一定對我們未來台灣走出去更有幫助」。
陳以信稍早於臉書表示，蘇貞昌只用用言詞虛捧他，並沒有正面回答問題，「我聽了覺得很好笑，難道蘇院長真以為他耍賴兼撒嬌，對我會有用嗎？」新聞來源為Newtalk 新頭殼