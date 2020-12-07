明倫社宅惹議 前北市都發局長林洲民：求利於民不可取
明倫社宅惹議 前北市都發局長林洲民：求利於民不可取
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-12-07 20:34:45
近日台北市明倫社宅最高月租達4萬元惹議，前台北市都市發展局長林洲民今（7）日在臉書發文表示，市府公布的社宅租金計價公式，已是「求利於民」，並呼籲台北市府應調降社宅租金。
林洲民表示，自2015年春天開始，明倫社宅歷經都市計劃變更、都市設計、建照執照、使用執照審議至今，工程發包金額17億餘元，除了380戶居住單元之外，尚有教育局參建之180名額的幼兒園、社區公共保母30名、社會局參建之20人的日間身障作業設施，以及產發局參建之青創辦公室及店鋪等。林洲民指出，據媒體報導，台北市都發局於今年10月對議會報審的社宅租金，遠低於市府11月對外公佈的租金（大約是100%比180%）。他認為，媒體所報導之「新計價公式」，已經是求利於民了，不可取！另外，「新計價公式」過去從未使用過，其計算方式，強烈建議台北市府公開說明其計算基準。
林洲民認為，社會住宅是依住宅法之旨義興建，是社會福利。社會住宅之租金，可以比同「包租代管」、「大衆捷運系統」、「藝文場舘」等，不應以民間企業之「自償」來作同樣之訴求。另外，他對於市府屢次引用「機會成本」來說明社宅，也認為不恰當。林洲民表示，興建社會住宅不是施捨形式的「施惠於民」，是「義務」！千萬不要說：「本來大可以把這塊地拿去興建商場的，但是，現在拿來興建社會住宅，必須自償，拿回成本⋯！」林洲民呼籲台北市府，社宅的租金宜低、不宜高。