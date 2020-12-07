央行打炒房！張金鶚：至少是個開始　籲其他部會動起來

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二、新增全國自然人第3戶(含)以上購置住宅貸款限制：最高貸款成數為6成，無寬限期。三、新增借款人購買都市計畫劃定之住宅區及商業區土地貸款限制：應檢附具體興建計畫，最高貸款成數為6.5成，並保留其中1成俟動工興建後始得撥貸。四、新增餘屋貸款限制：最高貸款成數為5成。
對於央行出手打炒房，張金鶚表示過去人民都不相信政府打房玩真的，但現在大家知道央行玩真的了，他也肯定央行這次的作法，從過去邀房貸銀行「喝咖啡」，到現在祭出選擇性信用管制，「這很好、也有步驟」，尤其這次還針對公司法人及自然人信用管制，讓你沒有炒房空間，也針對餘屋及空地貸款有所限制，「至少是個開始」，像內政部查紅單交易查的不知是真是假，罰也很輕，查出來也不公布名單，要查就要做到殺雞儆猴，要公布出來，而且要罰很重，罰的不痛不癢，人家就不相信玩真的。
至於央行這次打炒房是否會有成效？張金鶚認為還是要看能否落實執行，若力道不夠還可再加碼，貸款成數可以再降低，只是一開始力道不宜一下打太重，可慢慢加碼讓投機者有所警惕就好。
不過，在央行都開始出手打炒房了，張金鶚表示，財政部呢？若其他部會不配合，就不會有成效，財政部現在還在說2年才要考慮提高囤房稅，財政部也要有動作，不能只說已在做，但看不到成效，基本上各部會打房都要動起來，內政部也要更積極一點。
對於央行在央行理監事會前就出手打房，張金鶚覺得應該是有壓力，要讓大家措手不及，但他還是肯定央行這麼做，提前出手是好事，方向也不錯，力道還好。