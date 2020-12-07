洋蔥、魚蝦一起吃下肚「會產生毒素」？食藥署揭真相
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-07 21:52:02
早年的農民曆翻到背面，通常都會記載各種禁忌食物組合，像是某某和某某一起吃會致毒等等。如今農民曆雖已少見，但網路上依然經常可見「什麼跟什麼不能同時吃」的流言，講得繪聲繪影，卻不知是真是假。近期便瘋傳洋蔥和魚蝦不能搭在一起吃，否則會產生毒素的說法，而食藥署也特地在「闢謠專區」回應了。
食藥署日前在官方網站的「闢謠專區」發文，指出網路流傳洋蔥不能和魚蝦一起吃，會產生毒素或結石，這是真的嗎？對此，食藥署做出3點回應：
1.洋蔥含有草酸，而魚蝦富含蛋白質，在學理上草酸的確會干擾蛋白質的消化吸收，同時食用會相互影響，造成腸胃不適，甚至會引發腸絞痛的症狀，但並不是會產生毒素的關係，建議民眾可以分開食用，減輕腸胃負荷。
2.草酸普遍存在於食物中，除了洋蔥之外，茶、啤酒、草莓、葡萄、巧克力、菠菜、芹菜、芥菜、韭菜、甜菜、蘆筍、杏仁及腰果等也都含有草酸。
3.食藥署提醒，不僅是魚蝦，只要是富含蛋白質的食物，如：海鮮、雞蛋、乳製品及豆製品等，若同時與含有草酸的食物一起食用，都可能會導致腸胃不適，建議民眾分開食用。（編輯：倪浩軒）