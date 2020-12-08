NOW早報／央行出手重打炒房！祭出「4措施」限制貸款成數

央行出手重打「炒房」！祭出4大措施限制貸款成數

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中央銀行於昨（7）日臨時在下午4時30分召開記者會，並由央行總裁楊金龍親自主持。楊金龍表示，中央銀行常務理事會決議調整本行不動產貸款針對性審慎措施，以促進金融穩定及健全銀行業務，防範銀行信用資源過度流向不動產貸款，並將名稱修正為「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，自今日開始生效。

四大調整包刮「新增全國公司法人購置住宅貸款限制」：第1戶貸款最高貸款成數為6成；第2戶（含）以上貸款，最高貸款成數為5成，均無寬限期。2.「新增全國自然人第3戶（含）以上購置住宅貸款限制」：最高貸款成數為6成，無寬限期。3.「新增借款人購買都市計畫劃定之住宅區及商業區土地貸款限制」：應檢附具體興建計畫，最高貸款成數為6.5成，並保留其中1成俟動工興建後始得撥貸。4.「新增餘屋貸款限制」：最高貸款成數為5成。



▲央行總裁楊金龍7日出面宣布啟動選擇性信用貸款。（圖／擷取自中央銀行直播） 今日天氣／東北季風及南方雲系影響！各地有短暫雨





今（8）天東北季風及南方雲系影響，水氣增加，北部及東北部容易下雨，降雨時間長，中部及花蓮也有短暫雨，南部及台東有局部短暫雨，全台都有降雨的機率，出門請攜帶雨具。由於連日降雨，前往北台灣山區請注意坍方及落石；溫度方面，北部及東北部一整天氣溫約18至20度，感受較涼，其他地區低溫約18至21度，高溫由於雲多有降雨也會下降一些，約24至27度。



▲今（8）日受東北季風及南方雲系影響，各地有短暫雨，北台灣降雨時間長。（示意圖／NOWnews資料照 ）

影／青山宮遶境鞭炮放整晚惹民怨！萬華立委林昶佐致歉





一年一度的「青山祭」艋舺青山宮遶境活動，從5日起展開為期3天的活動。由於遶境活動直到凌晨仍在放鞭炮，讓萬華區周邊的居民相當不滿，除了北市市民專線1999被抱怨電話打爆外，總統蔡英文、台北市長柯文哲、萬華區立委林昶佐的臉書都遭到民眾洗版抗議。無黨籍立委林昶佐昨（7）日下午也出面代為致歉，他表示，青山宮主辦的遶境活動其實從活動前幾天就一直勸導，各地來的紅壇能響應廟方「福食代替鞭炮」的作法，也希望未來大家能更配合，廟方也能有更多轉型與改變。



▲艋舺青山宮遶境鞭炮惹民怨，萬華區立委林昶佐出面致歉。（圖／記者呂炯昌攝.2020.12.07）

金馬台下內幕！黑嘉嘉這行為讓他讚嘆 「小龍女的傳人」





第57屆金馬獎於上（11）月21日圓滿落幕，國片《消失的情人節》共入圍11項，並抱回5項大獎，也是當晚最大贏家。導演陳玉勳昨（7）日回顧金馬當天的台下內幕，爆料出「圍棋女神」黑嘉嘉不為人知的一面。陳玉勳在臉書透露，當晚剛好坐在黑嘉嘉旁邊，他發現黑嘉嘉除了上台時間外，整個典禮過程都挺直腰桿，背完全沒靠到椅背，這樣坐了4小時，讓陳玉勳忍不住問她「妳這樣不累嗎？」黑嘉嘉笑回「我很習慣呀！下棋時都這樣坐5、6小時。」最後，陳玉勳得出結論，直呼「果然是古墓派小龍女的傳人。」



▲「圍棋女神」黑嘉嘉出席第57屆金馬獎。（圖／NOWnews影像中心，2020.11.21）▲

林志穎上億豪宅曝光！客廳停放「F1法拉利」嚇壞好友





46歲的「不老男神」林志穎出道多年，已有3個小孩的他，凍齡顏值已成為招牌，他與媽媽林金花、老婆陳若儀一同參加真人秀《婆婆和媽媽》，可愛又逗趣的一家人讓觀眾印象深刻。日前林志穎現身好友楊秀蓉的直播，原來是要開箱自己的豪宅，熱愛車子的他竟直接把F1法拉利賽車停放在1樓客聽，讓網友們全看傻。



▲林志穎（右圖右）客廳停放「F1法拉利」，楊秀蓉（右圖左）驚豔不已。（圖／楊秀蓉 IG）

車子儀錶板突見「烏龜」號誌！他霧煞煞 內行曝真實意涵





現代科技越來越發達，車子的設計也隨之智能化，除了能看見車速及油量，許多車子更會提醒駕駛繫好安全帶、車門未上鎖等，甚至有些車種還具備定速與自動倒車功能，帶給我們無限方便。而近日有網友就透露，自己車內的儀錶板突然出現「烏龜號誌」，讓他看後一頭霧水，不解到底是什麼意思？對此，《NOWnews》特別訪問到資深大卡車司機張先生，他表示，這是進口車獨有的儀錶板燈，代表「低速」的意思，當打檔到低速時，「烏龜」的燈就會亮起；反之，打檔到高速時，就會有「兔子」的燈亮起，並非車子壞掉或動力出問題。





另外，機油大廠「Total」也曾在臉書粉專解釋，大車的檔位不僅與一般車輛不同，退檔也不只一檔！部分大車的儀錶板上會有兔子、烏龜符號，分別為兔子「HI」與烏龜「LO」，簡單來說，LO載重檔，有載貨時起步用，HI可以說是空車檔，也算是高速巡航檔，也就是說，假設我們看到排檔桿有8個檔位，實際上要在搭上HI LO檔就有16個檔位，當然現在也有自排的大車，在操作上就相對沒有那麼複雜。（編輯：許苡晴）