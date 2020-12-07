TWICE新冠肺炎「檢測結果」出爐！JYP：除Sana外照常活動
TWICE新冠肺炎「檢測結果」出爐！JYP：除Sana外照常活動
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-07 23:26:50｜update2020-12-07 23:29:10
南韓新冠肺炎疫情日漸嚴峻，南韓知名女歌手請夏今（7）日確診新冠肺炎，南韓女團TWICE成員Sana與請夏有接觸過，7日全員也接受了新冠肺炎的檢測。稍早檢測結果也出爐，檢測結果均為陰性。對此，所屬公司JYP娛樂也表示，Sana將自主隔離至18日，其餘TWICE成員和經紀人將依照原定計畫消化行程。
女歌手請夏因與確診新冠肺炎患者有接觸，7日宣布確診；隨後「JYP娛樂」證實，旗下TWICE成員Sana近期與請夏有接觸，為以防萬一全員和相關工作人員於下午立即進行檢測，今後也會加強防疫措施。對此，JYP娛樂於7日晚間發出聲明，表示：「包含Sana在內的所有TWICE成員、經紀人檢測結果皆為陰性。」並指出Sana會積極配合政府的防疫方針，遵守規定自主隔離至12月18日，剩下的其他成員則是依照原訂計畫消化行程。（編輯：陳雅雲）
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