TWICE新冠肺炎「檢測結果」出爐！JYP：除Sana外照常活動

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TWICE新冠肺炎「檢測結果」出爐！JYP：除Sana外照常活動

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-07 23:26:50｜update2020-12-07 23:29:10

▲▼TWICE也帶來精彩表演。（圖／CJ ENM提供）
▲南韓女團TWICE成員Sana與女歌手請夏有接觸過，今（7）日TWICE全員檢測結果出爐。（圖／CJ ENM提供）
南韓新冠肺炎疫情日漸嚴峻，南韓知名女歌手請夏今（7）日確診新冠肺炎，南韓女團TWICE成員Sana與請夏有接觸過，7日全員也接受了新冠肺炎的檢測。稍早檢測結果也出爐，檢測結果均為陰性。對此，所屬公司JYP娛樂也表示，Sana將自主隔離至18日，其餘TWICE成員和經紀人將依照原定計畫消化行程。
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女歌手請夏因與確診新冠肺炎患者有接觸，7日宣布確診；隨後「JYP娛樂」證實，旗下TWICE成員Sana近期與請夏有接觸，為以防萬一全員和相關工作人員於下午立即進行檢測，今後也會加強防疫措施。
▲請夏（左）確診新冠肺炎前，曾與TWICE成員SANA碰面。（圖／資料照、CJ
▲請夏（左）確診新冠肺炎前，曾與TWICE成員SANA碰面。（圖／資料照、CJ ENM提供）
對此，JYP娛樂於7日晚間發出聲明，表示：「包含Sana在內的所有TWICE成員、經紀人檢測結果皆為陰性。」並指出Sana會積極配合政府的防疫方針，遵守規定自主隔離至12月18日，剩下的其他成員則是依照原訂計畫消化行程。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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