NBA／聯盟下重手禁止新賽季輪休 違者至少罰10萬美元
NBA／聯盟下重手禁止新賽季輪休 違者至少罰10萬美元
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-08 08:00:05
NBA當局為了新賽季推出了許多新政策，除了防疫之外，還有那些降低比賽觀賞性的行為，都將遭到禁止。根據《雅虎體育》記者Chris Haynes的報導，聯盟將在2020-21賽季禁止「輪休」，否則將至少處以10萬美元的罰款。
從最早的馬刺，到現在的快艇，這個10年以來競爭力強的球隊不斷的用「負荷管理」的理由，來讓陣中球星們在例行賽休息，以保留體力面對季後賽，而事實也證明這樣的方式很有效。然而許多球迷進場就是希望能看到喜愛的球星在場上發揮，因此這樣的方式將會影響票房，聯盟前幾個賽季就開始禁止球隊無緣無故的用一些奇怪的理由讓球員不上場。
在新賽季NBA官方規定，不允許球隊在任何一場全美直播的比賽中輪休健康的球員；另外球隊在一場比賽中不能輪休多名健康球員，也不能在客場比賽中輪休健康球員，違者將處以至少10萬美元的罰款。
而且就算進行輪休，該名球員也必須比照傷兵，必須出現在場邊讓球迷可以看到，否則也將進行懲處。不過以往聯盟的政策出來之後，球團和球員總是「道高一尺，魔高一丈」，能想到其他方式來規避懲處，這一次規則最終能否有效遏止輪休風氣，恐怕還必須持保留態度。