川普任內第11度對台軍售 美售台79億元野戰通訊系統
川普任內第11度對台軍售 美售台79億元野戰通訊系統
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-12-08 08:27:04｜update2020-12-08 08:27:57
美國國防部今（8）日再度宣布對台軍售案，不是傳聞的智慧型水雷與M109A6自走砲車，而是出售台灣總額2.8億美元(約79億元)「野戰資訊通訊系統」（Field Information Communications System, FICS)。這是美國總統川普上任以來第11次對台軍售案，也是今年第6度對台軍售。國防部與外交部均表示，這項軍購有助於維護台海區域的和平穩定。
國防部今(8)日表示，美國政府於美東時間12月7日就「野戰資訊通信系統」2.8億美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。國防部指出，美國繼前3次對台軍售5項武器裝備之後，持續依「台灣關係法」及「六項保證」供售我所需之防禦性武器，可強化資訊通信能力，建立我可恃防衛戰力，國防部對美方軍售決定，表示感謝。國防部強調，此次軍售顯示美方協助我國強化整體防衛戰力的承諾不變，台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，以維護臺海區域的和平穩定。
外交部發言人歐江安表示，已正式接到美國政府通知，將對台出售「野戰資訊通信系統」，總價值為2.8億美元。這是川普總統任內第11度、也是本年第六度對台軍售，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視 ，並已逐步落實對台軍售常態化機制，使我國能即時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力。外交部對此表示歡迎，並感謝美國政府持續以具體行動履行「台灣關係法」及「六項保證」對台灣的安全承諾。外交部強調，面對中國持續的軍事擴張和挑釁，我國將以堅實國防維護國家安全，並持續深化台美緊密安全夥伴關係，以對印太區域長遠的和平、穩定與繁榮作出貢獻。