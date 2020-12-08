川普任內第11度對台軍售　美售台79億元野戰通訊系統

美國國防部今（8）日再度宣布對台軍售案，不是傳聞的智慧型水雷與M109A6自走砲車，而是出售台灣總額2.8億美元(約79億元)「野戰資訊通訊系統」（

。這是美國總統川普上任以來第11次對台軍售案，也是今年第6度對台軍售。國防部與外交部均表示，這項軍購有助於