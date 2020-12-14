NBA／《最後之舞》醜化自己　皮朋：我和喬丹說我很不爽

我是廣告 請繼續往下閱讀
而這樣的批評的確並非無的放矢，從首集開始和Jordan不對盤的已故前公牛總管Jerry Krause，就被刻畫成一個自大又剛愎自用的小人；然後是老闆Jerry Reinsdorf，他成為吝嗇、斤斤計較的化身。
關於Jordan最好的助手——Pippen的部分，影片稱讚了他的運動能力和對Jordan的支持，然而更多時候，認為他過於軟弱。Jordan在第二集時親口批評Pippen「自私」，還爆料出了當時後者為了和管理層鬥氣，而延遲進行手術，不過並沒有完整的呈現出當時的背景和原因，僅僅只是批評。
Pippen本人雖然在紀錄片結束後受訪時表示自己不會在意，但近期他卻鬆口承認看到這些確實不太開心，「覺得這個紀錄片呈現的內容並不是那麼的準確，它確實定義了籃球時代最偉大的成就，但這成就是由兩個偉大的球員一同完成的，不能把這個點忽視去談最偉大的球隊。」
「我不覺得這個事情在紀錄片中很好地呈現出來了。我覺得紀錄片更多是Michael為了提高自己，在接受榮耀。我覺得這樣反而是適得其反，甚至一定程度上，向人們展示了Michael為人的個性是如何的。」而他是否和Jordan傳達了自己的感受呢？「我和他說了，我對這個事不太高興。他也接受了，他和我說：『嘿，你是對的。』，差不多就這樣了。」
然而Pippen也錯了，因為公牛神蹟般的6次冠軍，也並非只是「兩個偉大球員就能做到」，管理層、教練團和所有球員都參與其中。而大部分的人在影片中卻不是成為Jordan的敵人，要不就是隻字未提，那才是這部作品最大的問題。