NBA／《最後之舞》醜化自己　皮朋：我和喬丹說我很不爽

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

NBA／《最後之舞》醜化自己　皮朋：我和喬丹說我很不爽

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-12-08 08:38:59

Michael Jordan, Scottie Pippen
▲Michael Jordan(左)、Scottie Pippen因為《最後之舞》的呈現方式而處得不太開心。（圖／美聯社／達志影像）
《ESPN》在NBA上賽季的停賽期間推出了紀錄片《最後之舞》，呈現了Michael Jordan和公牛王朝是如何統治一個時代，拯救了許多籃球迷。但並非所有人都對此感到開心，近期「天下第二人」Scottie Pippen在接受英國《衛報》採訪時表示，他直接告訴Jordan對於影片醜化自己的那方面不太滿意。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《最後之舞》爆料了王朝的許多細節，然而有些人認為這些拍攝畫面全都要Jordan同意才能使用，因此大部分內容都偏向對他歌功頌德，而且沒有反對者的意見，因此對影片的公正性有所質疑。
而這樣的批評的確並非無的放矢，從首集開始和Jordan不對盤的已故前公牛總管Jerry Krause，就被刻畫成一個自大又剛愎自用的小人；然後是老闆Jerry Reinsdorf，他成為吝嗇、斤斤計較的化身。

關於Jordan最好的助手——Pippen的部分，影片稱讚了他的運動能力和對Jordan的支持，然而更多時候，認為他過於軟弱。Jordan在第二集時親口批評Pippen「自私」，還爆料出了當時後者為了和管理層鬥氣，而延遲進行手術，不過並沒有完整的呈現出當時的背景和原因，僅僅只是批評。

Pippen本人雖然在紀錄片結束後受訪時表示自己不會在意，但近期他卻鬆口承認看到這些確實不太開心，「覺得這個紀錄片呈現的內容並不是那麼的準確，它確實定義了籃球時代最偉大的成就，但這成就是由兩個偉大的球員一同完成的，不能把這個點忽視去談最偉大的球隊。」

「我不覺得這個事情在紀錄片中很好地呈現出來了。我覺得紀錄片更多是Michael為了提高自己，在接受榮耀。我覺得這樣反而是適得其反，甚至一定程度上，向人們展示了Michael為人的個性是如何的。」而他是否和Jordan傳達了自己的感受呢？「我和他說了，我對這個事不太高興。他也接受了，他和我說：『嘿，你是對的。』，差不多就這樣了。」
然而Pippen也錯了，因為公牛神蹟般的6次冠軍，也並非只是「兩個偉大球員就能做到」，管理層、教練團和所有球員都參與其中。而大部分的人在影片中卻不是成為Jordan的敵人，要不就是隻字未提，那才是這部作品最大的問題。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

印尼移工恐成防疫破口，您怎麼看待這件事？

印尼移工恐成防疫破口，您怎麼看待這件事？

繼續作答
追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

繼續作答
您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀