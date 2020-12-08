NBA／嘴綠和探花傳確診新冠肺炎 Kerr：你們自己猜吧
NBA／嘴綠和探花傳確診新冠肺炎 Kerr：你們自己猜吧
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-08 08:46:34
此前《舊金山紀事報》記者Connor Letourneau爆料，勇士明星大前鋒Draymond Green和選秀榜眼James Wiseman在新冠肺炎(Covid-19)的檢測中呈陽性，而今日總教練Steve Kerr被問及此話題時，回答也相當另人玩味。
Green和Wiseman無巧不巧的缺席了勇士首次的球隊訓練，讓人更加合理的懷疑他們現在正在被隔離當中，但對此Kerr並沒有被允許透露細節，因此他只能馬虎回應媒體說：「你們自己去推敲吧！」。「我不能對此作出評論，我也不被允許進行評論。這不太好，你們可以自己去做猜想。」根據聯盟規定，確診球員在隔離10-12天、並康復之後，還要進行兩次檢測都過關，才能重返球場。
勇士季前賽首戰要對上的是強敵丹佛金塊，Green和Wiseman是外界預測的新賽季勇士禁區先發搭檔，他們要是缺席對於球隊影響很大，對此Kerr僅淡淡回應當他們準備好時，就會回到球場。